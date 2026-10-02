La presión de Estados Unidos surtió efecto, pues logró que el G7 libere 100 millones de barriles de petróleo y diésel de sus reservas, lo que incluye una rápida liberación de las existencias de gasóleo, informaron en un comunicado.

"Implementaremos nuestros compromisos con una liberación coordinada a través de la AIE (Agencia Internacional de Energía) de 100 millones de barriles en un plazo de cuatro meses, que comenzará de inmediato, incluyendo una liberación inicial sustancial de diésel en los primeros 20 días de los miembros y socios del G7", dijeron en un comunicado los países del G7.

"Nos reuniremos en el marco de la AIE en los próximos días para debatir la posibilidad de liberar más diésel, en caso necesario”, añadieron.

El comunicado no dio detalles sobre qué porcentaje de los 100 millones de barriles liberados, serían petróleo crudo, y otros productos, ni qué países estaban involucrados. Indicaron que los países del G7 se abstendrías de imponer restricciones a la exportación de productos energéticos entre sí.

EU presiona al G7 para liberar 100 millones de barriles de petróleo y diésel REUTERS

Un reporte de la agencia Reuters, detallaba de que el gobierno del presidente Donald Trump, habría insistido a Alemania y Francia, para reducir sus reservas de emergencia de diésel, o enfrentarían una posible prohibición de exportaciones de diésel de Estados Unidos.

"Europa acaba de acordar liberar una cantidad masiva de sus reservas de gasóleo. El proceso comenzará de inmediato", escribió el presidente Trump, en una publicación en Truth Social.

El objetivo de Trump, es bajar los precios del combustible en Estados Unidos, antes de las elecciones legislativas el 3 de noviembre.

Los futuros del diésel en Estados Unidos HOc1 profundizaban pérdidas el viernes tras los reportes sobre las conversaciones para liberar existencias, y caían más de un 4%, a 4,4491 dólares por galón. Los futuros de referencia del diésel europeo LGOc1 bajaban en más de 100 dólares por tonelada métrica, según datos de LSEG.

¿Qué pasará con la liberación de las reservas de combustible?

Para la Unión Europea significa buscar un equilibrio entre la necesidad de aliviar el rápido aumento de los precios del combustible, con conservar reservas de emergencia para protegerse de lo incierto en el suministro del golfo Pérsico, que sigue con interrupciones por el conflicto con Irán.

La guerra entre Irán y Estados Unidos han afectado el suministro mundial de diésel, y se suma la prohibición rusa de las exportaciones, luego de que Ucrania dañara varias de sus refinerías.

Por su parte, las refinerías chinas suspendieron la exportación de combustible el primer día de octubre, para reforzar sus reservas nacionales.

Europa era dependiente de importar diésel de Rusia y Oriente Medio, pero en últimos años cambió a traer combustible de Estados Unidos.

La AIE, integrada por 32 miembros, ya había acordado en marzo la liberación coordinada de 400 millones de barriles de reservas estratégicas de petróleo, en respuesta a la guerra con Irán, la mayor liberación de este tipo en la historia.

Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, dijo que los miembros liberaron dos tercios de esos volúmenes, aproximadamente.

EU presiona al G7 para liberar 100 millones de barriles de petróleo y diésel Canva

Con información de Reuters.