Precio dólar hoy. Tipo cambio bancos México 2 febrero 2026

El peso mexicano

Dólar hoy a peso mexicano del 2 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 2 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.08 pesos a la compra y 18.21 pesos a la venta.

- 17.08 pesos a la compra y 18.21 pesos a la venta. Banamex - 17.42 pesos a la compra y 18.42 pesos a la venta.

- 17.42 pesos a la compra y 18.42 pesos a la venta. Banorte - 16.65 pesos a la compra y 18.25 pesos a la venta.

- 16.65 pesos a la compra y 18.25 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.20 pesos a la compra y 18.60 pesos a la venta.

- 17.20 pesos a la compra y 18.60 pesos a la venta. Scotiabank - 16.00 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:42 horas

Con información de Reuters

vjcm