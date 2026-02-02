Última Hora Impreso de hoy

Precio dólar hoy. Tipo cambio bancos México 2 febrero 2026

Por: Jimena Campuzano

Dólar hoy a peso mexicano del 2 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 2 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

  • BBVA México - 17.08 pesos a la compra y 18.21 pesos a la venta.
  • Banamex - 17.42 pesos a la compra y 18.42 pesos a la venta.
  • Banorte - 16.65 pesos a la compra y 18.25 pesos a la venta.
  • Banco Afirme - 17.20 pesos a la compra y 18.60 pesos a la venta.
  • Scotiabank - 16.00 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:42 horas

Con información de Reuters

