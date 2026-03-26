Semana Santa 2026 impulsará el turismo en México; dejará más de 134 mil mdp

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) estimó que la temporada de Semana Santa 2026 se perfila como uno de los periodos de mayor dinamismo para la economía turística del país conun impacto relevante en el consumo interno, la generación de valor y la actividad productiva nacional.

De acuerdo con en el organismo, tomando como base datos del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible Anáhuac Cancún (STARC), entre el 27 de marzo y el 5 de abril se prevé la realización de 8.4 millones de viajes turísticos, así como la llegada de 3.5 millones de turistas nacionales a hoteles “lo que consolidará a esta temporada como uno de los picos más importantes de la movilidad interna”.

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El CNET también proyectó que este periodo generará un consumo turístico total de 134.8 mil millones de pesos con una contribución al PIB turístico de 80.5 mil millones de pesos, lo que representará aproximadamente un impacto de 0.2% en el PIB nacional. Además, anticipa una ocupación hotelera promedio de entre 65 y 70%, con tasas superiores en destinos de alta demanda.

El análisis identifica una demanda interna robusta impulsada por factores como la tradición de viajar en esta temporada, la productividad de la industria turística y la fortaleza del tipo de cambio”, apuntó el organismo.

Datos del STARC detallan que 74% de los viajeros refleja una percepción altamente positiva hacia los destinos nacionales, impulsada por la búsqueda de experiencias de reconexión y escapadas cortas.

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Tendencias

Para la temporada, se identifican tres tendencias relevantes, una de ellas es la del turismo de proximidad para el que se prevé un crecimiento de 22% sobre todo en búsquedas de destinos cercanos, con preferencia por viajes de 3 a 4 días. Otra es el bienestar y “sportcation”, donde se estima un incremento en experiencias vinculadas a la naturaleza, salud y actividad física.

Las reservaciones de último minuto también forman parte de las tendencias pues 35% de los viajeros opta por planificar en las últimas semanas, buscando flexibilidad y mejores precios.

Cautela

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No obstante, los empresarios turísticos hicieron un llamado a mantener condiciones que favorezcan la competitividad del sector sobre todo en costos, conectividad y logística a modo de conservar el dinamismo observado.

De hecho, el STARC muestra que el componente de precios mantiene una evaluación negativa por 52% de los viajeros por la volatilidad en tarifas, particularmente en reservaciones de último minuto.

UN DATO

Preferidos

En destinos de alta demanda como Cancún, Playa del Carmen, Puerto Vallarta y Acapulco se estiman niveles de ocupación de entre 85 y 95%. Asimismo, se observa un crecimiento en destinos culturales como Oaxaca y Taxco.