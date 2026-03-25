¡Peso cae ante incertidumbre sobre Medio Oriente! Precio del dólar hoy 25 de marzo de 2026

El peso mexicano retrocede tras dos jornadas de ganancias debido a la cautela de los inversores en medio de noticias contradictorias sobre una distensión de la guerra en Medio Oriente, con lo que el precio del dólar hoy 25 de marzo de 2026 cotiza en $17.76 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.15%, a medida que el dólar estadunidense subía frente a una cesta de divisas referenciales y los precios del crudo cedían terreno. Durante la madrugada, el peso llegó a fortalecerse cerca de un 0.25% a 17.6987 por dólar.

"No descartamos que regrese la volatilidad en los mercados", indicó Grupo Financiero Ve por Más, en un reporte. "Los inversionistas seguirán atentos a las declaraciones de altos funcionarios involucrados y cualquier noticia que pueda dar claridad sobre la posibilidad de un próximo fin del conflicto", agregó.

El presidente estadunidense, Donald Trump, informó el martes que Washington estaba avanzando en las negociaciones para poner un alto el fuego, sin embargo, Israel rechazó que se hubieran producido negociaciones directas.

Los informes también indicaban que Estados Unidos había enviado a Teherán un plan de 15 puntos para su debate. No obstante, según otros informes, Israel e Irán continuaron intercambiando ataques aéreos.

Dólar hoy a peso mexicano del 25 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 25 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.91 pesos a la compra y 18.05 pesos a la venta.

- 16.91 pesos a la compra y 18.05 pesos a la venta. Banamex - 17.20 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

- 17.20 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta. Banorte - 16.60 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.60 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.90 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta.

- 16.90 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta. Scotiabank - 15.80 pesos a la compra y 19.30 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:43 horas

Con información de Reuters

vjcm