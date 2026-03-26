Banxico aplica recorte a su tasa de interés; la deja en 6.75%

El Banco de México (Banxico) recortó su tasa de interés interbancaria en 25 puntos base para dejarla en 6.75 por ciento con el voto mayoritario de los miembros de la Junta de Gobierno y en cuya decisión tomó en cuenta los niveles observados del tipo de cambio y la debilidad en la actividad económica.

Los integrantes de la Junta de Gobierno del Banxico juzgaron que la postura monetaria alcanzada sería apropiada para afrontar los retos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto de Medio Oriente.

Indicó que hacia adelante valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia. Además, estimó que la inflación general llegará a 3.5% en el cuarto trimestre de 2026, mientras que la inflación subyacente se ubicará en 3.4% en ese mismo periodo y mantiene la expectativa de que alcanzará la meta de que ésta converja en 3% en el segundo trimestre de 2027.

El Banxico aseguró que si bien las afectaciones económica por el conflicto en Medio Oriente son "difíciles de anticipar", el entorno de incertidumbre continúa implicando riesgos a la baja.

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