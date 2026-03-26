Sony Honda Mobility cancela sus vehículos Afeela

Sony Honda Mobility decidió cancelar su marca de vehículos eléctricos Afeela, pese a que generó una gran expectativa durante varios años y que ya había reservas para el primer modelo cuyo lanzamiento estaba previsto para finales de 2026.

Todo comenzó en 2020 cuando la japonesa Sony sorprendió en CES al presentar un auto eléctrico llamado Vision-S, el cual integraba tecnologías de imagen y detección del entorno.

Fue dos años más tarde cuando anunció la constitución de una empresa conjunta con Honda Motor Co. con el objetivo de desarrollar y vender vehículos eléctricos, dando nacimiento a Sony Honda Mobility.

Dicha compañía presentó el año siguiente el modelo Afeela y, para 2024, lo rebautizó como Afeela 1 tras mostrar que podía ser controlado con un control de PlayStation 5.

Para 2025 no sólo ofreció más detalles de dicho modelo, como que contaba con 45 sensores y cámaras para un sistema de conducción semiautónoma o la integración de un asistente personal impulsado por inteligencia artificial, también abrió reservas en Estados Unidos.

El precio comenzaba en 89 mil 900 dólares y los primeros modelos se tenía previsto entregarlos a finales del siguiente año.

La empresa siguió trabajando y en CES 2026 mostró un segundo modelo llamado Afeela Prototype, es decir, un SUV eléctrico que comenzaría a producirse en 2028.

¿Qué pasó?

Todos esos planes se vieron truncados porque Honda tuvo que reevaluar su estrategia de electrificación automotriz debido a la fuerte competencia de marcas chinas y la flexibilización de las regulaciones de combustibles fósiles en Estados Unidos.

Esto provocó que no sólo cancelara los modelos Afeela, también paró el desarrollo del SUV Serie 0, la berlina Serie 0 y el Acura RSX.

Ante esto, la armadora se enfocará en reforzar el desarrollo y la oferta de vehículos híbridos, ampliar su portafolio en mercados como India, mejorar su competitividad en países asiáticos y ajustar su estructura de costos fijos.

Como resultado de la reevaluación de la estrategia de electrificación automotriz de Honda, anunciada el 12 de marzo de 2026, Sony Honda Mobility no podrá utilizar ciertas tecnologías y activos que Honda tenía previsto proporcionar en el momento de la planificación inicial.”

Comunicado de la empresa

Por lo anterior, es que la empresa conjunta determinó que no hay una forma viable para lanzar los modelos Afeela al mercado conforme se había planeado originalmente.

Con respecto a las reservas que se tenían para el modelo Afeela 1 en Estados Unidos, la empresa afirmó que “reembolsará íntegramente las tarifas de reserva recibidas”.

De momento no se prevé que Sony Honda Mobility deje de existir, ya que ambas empresas siguen en conversaciones sobre los planes de negocio futuros que pueden implementar.

Reembolsos

La empresa afirmó que reembolsará íntegramente las tarifas de reserva recibidas.