CFE impulsa la justicia energética con más de 17 mil obras de electrificación en México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene como eje de su estrategia la justicia energética, una política orientada a llevar el servicio eléctrico a las comunidades que aún carecen de acceso a la red y, al mismo tiempo, fortalecer la infraestructura para garantizar un suministro más confiable en todo el país.

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, informó que entre octubre de 2024 y abril de 2026 se realizaron 17 mil 16 obras de electrificación, con una inversión de 11 mil 562 millones de pesos, acciones que permitieron beneficiar a más de 330 mil personas, principalmente en localidades de difícil acceso.

Actualmente, México registra una cobertura eléctrica del 99.85%, por lo que el desafío se concentra en el 0.15% restante, integrado por comunidades ubicadas en zonas serranas y alejadas, donde la extensión de la red convencional requiere soluciones especiales.

Para 2026, la empresa desarrolla 3 mil 237 nuevas obras de electrificación, con una inversión cercana a mil 786 millones de pesos, en beneficio de más de 75 mil habitantes, con prioridad para pueblos originarios.

En materia de confiabilidad del sistema eléctrico, la CFE aseguró que el país cuenta con capacidad suficiente para enfrentar el incremento en la demanda durante la temporada de verano. La empresa reportó una capacidad efectiva de 62 mil 713 megawatts, superior a la demanda máxima estimada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), de 55 mil 600 megawatts.

La empresa pública también destacó una reducción en las alertas por insuficiencia de reserva operativa. Mientras que en 2024 se registraron 24 alertas y cuatro emergencias, durante 2025 la cifra disminuyó a tres alertas y, en lo que va de 2026, no se ha reportado ninguna.

Como parte de las acciones para fortalecer la red eléctrica, la CFE ha automatizado más de 4 mil 500 circuitos para detectar y aislar fallas, implementó un sistema de monitoreo para anticipar fenómenos meteorológicos y sumó cinco nuevas centrales de ciclo combinado que aportan más de 3 mil megawatts al Sistema Eléctrico Nacional.

La estrategia también contempla inversiones en transmisión y distribución, especialmente en estados del sur y sureste, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio eléctrico en las regiones con mayor rezago.