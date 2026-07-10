¡Peso se aprecia! Precio del dólar hoy 10 de julio de 2026

El peso mexicano arranca la jornada del viernes con números positivos al registrar una apreciación, impulsada por una menor demanda global de dólares. Los inversionistas mantienen su atención centrada en los recientes esfuerzos diplomáticos para mitigar las tensiones en Medio Oriente, un factor clave que ha dictado el ritmo del mercado cambiario en los últimos días.

¿A cuánto está el dólar hoy?

En el inicio de la sesión, la moneda mexicana mostró fortaleza frente a la divisa estadunidense. Los datos más relevantes de la jornada incluyen:

Tipo de cambio: 17.5134 pesos por dólar.

17.5134 pesos por dólar. Ganancia: 0.16% frente al precio de referencia del jueves.

0.16% frente al precio de referencia del jueves. Contexto global: La sesión está marcada por un leve retroceso del índice dólar a nivel internacional.

Tensiones geopolíticas: El respiro que impulsa al peso

Uno de los principales motores de la recuperación del peso mexicano fue la disminución en la percepción de riesgo global.

El jueves, un alto funcionario estadunidense confirmó que Washington mantiene su compromiso de alcanzar una solución diplomática con Irán. Estas conversaciones técnicas, que continúan en desarrollo, inyectaron optimismo en los operadores financieros, relajando la presión sobre monedas emergentes como la mexicana y disminuyendo la demanda del dólar como activo refugio.

Cae actividad industrial en México, pero el mercado prioriza el exterior

En el ámbito económico local, las noticias fueron menos alentadoras, aunque su impacto en el tipo de cambio fue amortiguado por el optimismo internacional.

Los participantes del mercado asimilaron los nuevos datos económicos que revelan que la actividad industrial en México cayó durante el mes de mayo más de lo previsto. Este retroceso:

Refleja un deterioro generalizado en todos sus componentes.

Representa uno de los peores desempeños del sector industrial en lo que va del año.

A pesar de este panorama interno desafiante, los mercados decidieron priorizar el contexto geopolítico externo, permitiendo que el peso mexicano mantuviera su racha ganadora frente al billete verde.

Dólar hoy a peso mexicano del 10 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 10 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.66 pesos a la compra y 17.79 pesos a la venta.

- 16.66 pesos a la compra y 17.79 pesos a la venta. Banamex - 16.95 pesos a la compra y 17.95 pesos a la venta.

- 16.95 pesos a la compra y 17.95 pesos a la venta. Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 10 de julio de 2026 • 08:19 hrs BBVA México Compra $16.66 Venta $17.79 Banamex Compra $16.95 Venta $17.95 Banorte Compra $16.30 Venta $17.90 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $17.00 Venta $18.10

*Tipo de cambio a las 08:19 horas

Con información de Reuters