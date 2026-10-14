¡Inflación de EU presiona al peso! Precio del dólar hoy 14 de octubre de 2026

El peso mexicano (MXN) registró una jornada de depreciación este miércoles al desafiar la barrera de las 18.50 unidades por dólar. El movimiento en el mercado cambiario ocurrió inmediatamente después de la publicación del reporte de inflación en Estados Unidos, un dato clave que reavivó las apuestas del mercado sobre posibles incrementos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Impacto de la inflación de EU en el tipo de cambio

De acuerdo con el informe oficial de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó los siguientes comportamientos:

Incremento mensual: Subió un 0.6% en el último mes, coincidiendo con las estimaciones de los analistas.

Tasa interanual: Se ubicó en un 3.7% acumulado en los últimos 12 meses hasta septiembre, superando levemente el 3.6% esperado por el consenso de economistas consultados por Reuters.

Estos datos confirman que las presiones inflacionarias en la mayor economía del mundo persisten, lo que reduce el margen de maniobra del banco central estadounidense para relajar su política monetaria.

Reacción del mercado cambiario

Tras la divulgación del indicador macroeconómico, la moneda mexicana experimentó una volatilidad inmediata:

Nivel máximo de depreciación: El peso llegó a debilitarse hasta las 18.5500 unidades por dólar, alcanzando un nivel no registrado desde noviembre del año pasado.

Estabilización posterior: Con el paso de la jornada, la divisa moderó sus pérdidas situándose en torno a las 18.4960 unidades, marcando un declive del 0.74%.

Perspectivas sobre las tasas de interés de la Fed

El repunte en la inflación interanual fortaleció las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una postura monetaria restrictiva (hawkish).

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores e inversionistas incrementaron de manera significativa sus apuestas a que la Fed elevará las tasas de interés en su próxima reunión programada para los días 27 y 28 de octubre. Un entorno de tasas más altas en Estados Unidos tiende a fortalecer al dólar globalmente, ejerciendo presión sobre las monedas emergentes como el peso mexicano.

Dólar hoy a peso mexicano del 14 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy 14 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.65 pesos a la compra y 18.78 pesos a la venta.

- 17.65 pesos a la compra y 18.78 pesos a la venta. Banamex - 17.93 pesos a la compra y 18.95 pesos a la venta.

- 17.93 pesos a la compra y 18.95 pesos a la venta. Banorte - 17.35 pesos a la compra y 18.85 pesos a la venta.

- 17.35 pesos a la compra y 18.85 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

- 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta. Scotiabank - 17.60 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 14 de octubre de 2026 • 09:35 hrs BBVA México Compra $17.65 Venta $18.78 Banamex Compra $17.93 Venta $18.95 Banorte Compra $17.35 Venta $18.85 Banco Afirme Compra $17.40 Venta $19.00 Scotiabank Compra $17.60 Venta $18.90

*Tipo de cambio a las 09:35 horas

Con información de Reuters