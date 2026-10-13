Para desarrollar Ciudad UDG, pactan compromisos gobierno, universidad y Grupo Prodi

El proyecto Ciudad UDG dio un nuevo paso con el acuerdo entre el gobierno de Jalisco, la Universidad de Guadalajara (UdeG) y Grupo Prodi para coordinar el desarrollo de infraestructura educativa, deportiva, cultural y recreativa, además de espacios públicos y un nuevo estadio para el Atlas FC.

El gobernador Pablo Lemus; la rectora general de la UdeG, Karla Planter, y el presidente de Grupo Prodi, José Miguel Bejos, suscribieron una declaración de compromisos que establece la participación de cada una de las partes para hacer del proyecto como un nuevo polo de desarrollo para Guadalajara y Zapopan.

La propuesta contempla espacios destinados al deporte, la educación, la cultura y el entretenimiento, pero también incorpora elementos de sostenibilidad, innovación y tecnología, actividad económica y generación de empleos.

Uno de los puntos centrales será la movilidad. Las tres partes acordaron trabajar en una visión integral de conectividad para articular Ciudad UDG con la infraestructura y los sistemas de transporte que ya existen en el Área Metropolitana de Guadalajara.

El desarrollo deberá contar además con los estudios técnicos establecidos por la normatividad urbanística y ambiental, como parte de las acciones necesarias antes de avanzar en su materialización.

El acuerdo también prevé coordinación con otros órdenes de gobierno, la comunidad universitaria, sectores sociales y empresariales y habitantes de la zona, con la intención de que Ciudad UDG se integre a su entorno y contribuya a mejorar espacios públicos, equipamiento, accesibilidad y condiciones urbanas.

El deporte tendrá un papel relevante dentro del proyecto. Gobierno estatal, UdeG y Grupo Prodi acordaron impulsar infraestructura para Atlas y Leones Negros, con espacios dirigidos tanto al deporte profesional como al universitario.

La propuesta reconoce además la historia y el arraigo que ambos equipos tienen en Jalisco y plantea aprovechar la infraestructura deportiva como un espacio de convivencia, formación e identidad para las familias.

La declaración no representa la conclusión del proyecto, sino el inicio de una nueva etapa. Gobierno, Universidad y Grupo Prodi deberán continuar con los trabajos y estudios necesarios para concretar Ciudad UDG como un desarrollo que combine actividad universitaria, deporte y una nueva concepción urbana para la metrópoli.