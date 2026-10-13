¡Peso regresa a las pérdidas! Precio del dólar hoy 13 de octubre de 2026

El peso mexicano experimentó una depreciación este martes, interrumpiendo la racha ganadora del día anterior. La moneda local cotizaba en 18.3810 unidades por dólar, lo que representa una caída del 0.7% respecto al cierre del lunes.

Esta baja se da en un contexto de incertidumbre financiera global, donde los mercados evalúan múltiples factores que impactan la fortaleza de la divisa frente al dólar estadounidense.

Factores clave en la caída del peso

Tasas de Interés de la Fed: El mercado está sumamente atento a los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. El futuro del diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos es crucial para las inversiones, por lo que las próximas intervenciones de funcionarios como Christopher Waller, Thomas Barkin y Susan Collins están siendo monitoreadas de cerca.

Volatilidad en los Precios del Petróleo: A pesar de que el dólar retrocedió recientemente desde sus máximos de 18 meses, esta caída se alineó con un descenso en los precios internacionales del crudo, afectando a monedas de economías emergentes como México.

Tensión en Medio Oriente: Los inversionistas continúan vigilando el desarrollo del conflicto en Medio Oriente. Existe la expectativa (y esperanza en los mercados) de que la situación permanezca contenida, al menos antes de las próximas elecciones legislativas en Estados Unidos, evitando así una mayor aversión al riesgo.

El panorama para la moneda mexicana en el corto plazo dependerá en gran medida de los datos económicos provenientes de Estados Unidos y de las decisiones de política monetaria que adopte la Fed en sus próximas reuniones.

Dólar hoy a peso mexicano del 13 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy 13 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.52 pesos a la compra y 18.66 pesos a la venta.

- 17.52 pesos a la compra y 18.66 pesos a la venta. Banamex - 17.81 pesos a la compra y 18.83 pesos a la venta.

- 17.81 pesos a la compra y 18.83 pesos a la venta. Banorte - 17.15 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta.

- 17.15 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

- 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta. Scotiabank - 17.60 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 13 de octubre de 2026 • 11:04 hrs BBVA México Compra $17.52 Venta $18.66 Banamex Compra $17.81 Venta $18.83 Banorte Compra $17.15 Venta $18.70 Banco Afirme Compra $17.40 Venta $19.00 Scotiabank Compra $17.60 Venta $18.90

*Tipo de cambio a las 11:04 horas

Con información de Reuters