Televisa y Fintech comprarán filial de AT&T en México por 2 mil mdd.

AT&T acordó vender su filial en México por 2 mil millones de dólares en efectivo al cierre a un consorcio integrado por Grupo Televisa y Fintech Holdings Inc., informó la compañía estadounidense este martes 13 de octubre.

La venta forma parte de una estrategia de AT&T para reducir su presencia internacional y concentrar sus inversiones en Estados Unidos, donde busca ampliar su infraestructura de fibra óptica para los hogares y acelerar el despliegue de su red móvil 5G.

Sobre la decisión, John Stankey, presidente del Consejo de Administración y director general de AT&T, destacó el papel de la infraestructura en el desarrollo tecnológico futuro:

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“Hemos expresado nuestra firme convicción de que el futuro de la inteligencia artificial operará sobre redes convergentes de fibra de alta densidad”, declaró Stankey.

El directivo agregó que este movimiento permitirá a la filial mexicana iniciar una nueva etapa de crecimiento bajo el mando de sus nuevos propietarios.

“Esta operación posiciona a AT&T México para participar en esa evolución y es congruente con nuestra estrategia de largo plazo de concentrar la asignación de capital en oportunidades de crecimiento dentro del dinámico mercado estadounidense”.

Al respecto, la compañía resaltó la posición de Grupo Televisa en el mercado nacional a través de su negocio de medios, así como la aportación de Fintech Holdings en capital, conocimiento local y experiencia en el sector inalámbrico.

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Como parte del proceso, AT&T reclasificará los activos y pasivos de su negocio en México como “activos mantenidos para la venta” (held-for-sale) en su informe financiero del tercer trimestre de 2026. La empresa aclaró que esta transacción no modificará la atención ni los servicios que ofrece a sus clientes en territorio estadounidense.

Pueden ser aprovechadas de mejor manera por un operador local que aporte activos atractivos para mejorar la propuesta de valor integral para los clientes”.

El cierre formal de la venta está previsto para el primer trimestre de 2027, sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes en México.

Antes de darse a conocer el acuerdo, las acciones de Televisa terminaron la sesión del martes 13 de noviembre en 8.10 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, con una caída de 0.49%. En tanto, los títulos de AT&T avanzaron 1.60% en la Bolsa de Nueva York (NYSE), al cerrar en 22.85 dólares.