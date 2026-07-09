Banco Azteca conquista el primer lugar en Crecimiento en México según ‘The Banker’

Los balances y los indicadores clave de rendimiento (KPIs) de la banca mexicana continúan mostrando señales de dinamismo en los monitores internacionales. La prestigiosa publicación británica The Banker publicó su esperado listado anual Top 1,000 World Banks 2026, un referente global para fondos de inversión y analistas de mercados.

En esta nueva edición, Banco Azteca se se ubicó en el primer lugar en la categoría de Crecimiento (Growth), impulsada por la aceleración en la captación de recursos y en la colocación responsable de activos y quedó dentro del selecto grupo de las ocho entidades financieras con mayor solidez estructural en la segunda economía de América Latina.

Al desglosar las variables cuantitativas del reporte, la institución mexicana registró un avance significativo en la tabla general al escalar 90 lugares respecto al año previo, fijando su posición en el escaño 507 a nivel mundial. Este movimiento técnico responde a un desempeño sobresaliente en las subcategorías por país evaluadas por el jurado internacional de The Banker, que miden la eficiencia operativa en entornos financieros altamente competitivos.

En el análisis específico para el mercado mexicano, la firma también amarró la segunda posición nacional en tres métricas fundamentales que los inversionistas vigilan de cerca para medir la salud de un balance: Rentabilidad (Profitability), Solidez (Soundness) y Apalancamiento (Leverage), lo que demuestra una estructura de capitalización óptima para hacer frente a las fluctuaciones del mercado local.

Adicionalmente, el banco se quedó con el tercer peldaño en México en el rubro de Retorno sobre el Riesgo (Return on Risk). Este dato es crítico para los analistas bursátiles y de riesgo, ya que confirma que la generación de utilidades de la institución mantiene una relación plenamente equilibrada y sostenible con la mitigación de su cartera vencida. Con estos resultados auditados, el modelo financiero de la entidad revalida su viabilidad ante el mercado global, consolidándose como un jugador de alta estabilidad en el ecosistema bancario.