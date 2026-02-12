¡Peso gana tras dato de apoyo por desempleo en EU! Precio del dólar hoy 12 de febrero de 2026

El peso mexicano avanza tras darse a conocer el dato semanal ayuda por desempleo en Estados Unidos, con lo que el precio del dólar hoy 12 de febrero de 2026 cotiza en $17.14 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una ganancia del 0.16% frente al precio de referencia del miércoles ante un declive global del dólar luego de que se informó que las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos disminuyeron en 5 mil durante la semana finalizada el 7 de febrero, para una cifra desestacionalizada de 227 mil. Economistas encuestados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 222 mil.

Dólar hoy a peso mexicano del 12 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 12 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.28 pesos a la compra y 17.42 pesos a la venta.

- 16.28 pesos a la compra y 17.42 pesos a la venta. Banamex - 16.58 pesos a la compra y 17.61 pesos a la venta.

- 16.58 pesos a la compra y 17.61 pesos a la venta. Banorte - 16.00 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

Tipo de cambio a las 9:25 horas*

Con información de Reuters

vjcm