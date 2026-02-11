¿El amor propio empieza con tu dinero? Así lo explica la Condusef

Hablar de amor propio suele asociarse con regalos, viajes o gustos personales, pero la Condusef subraya que una de sus expresiones más importantes es mucho más simple y poderosa: tener control sobre tus finanzas básicas.

Cuidarte también significa asegurarte de que puedes pagar lo esencial sin angustia y sin vivir con el temor constante de que el dinero no alcance.

De acuerdo con la Condusef, cuando una persona no tiene cubiertos sus gastos indispensables, el impacto no es solo económico, sino emocional.

El estrés financiero afecta la toma de decisiones, genera ansiedad y puede empujar al uso excesivo del crédito como una solución inmediata que, a largo plazo, agrava el problema. Por eso, la institución insiste en que la estabilidad financiera es una forma clara de autocuidado.

Organizar tus finanzas es una forma de cuidarte todos los días. Canva

El amor propio no es gastar más, es vivir con calma

Contrario a lo que muchos creen, cuidarte no implica aumentar tus gastos, sino aprender a priorizar.

Cuando lo básico queda en segundo plano, aparecen consecuencias como vivir con presión constante, aceptar compromisos que no deseas o depender de préstamos para cubrir necesidades diarias. La Condusef advierte que este patrón se vuelve un ciclo difícil de romper si no se corrige a tiempo.

Lo esencial va primero (y no es negociable)

Uno de los mensajes centrales de la educación financiera es que hay gastos que deben cubrirse antes que cualquier otro.

Entre ellos están la vivienda, la alimentación, los servicios, el transporte, el celular y el pago de deudas. Todo lo demás, como lo son antojos, salidas o compras impulsivas, puede esperar. Tu tranquilidad financiera, no.

Organizar tus finanzas es una forma de cuidarte todos los días. Canva

Poner estos límites no es una restricción, es una decisión consciente que protege tu bienestar presente y futuro.

Cuando lo básico está cubierto, todo cambia

Tener resueltas tus necesidades esenciales transforma tu relación con el dinero. Dejas de gastar por ansiedad, reduces la culpa después de comprar y tomas decisiones con mayor claridad. Según la Condusef, esta estabilidad permite evitar errores comunes como usar la tarjeta para sobrevivir el mes o comprometer ingresos futuros sin un plan.

Algunos de los gastos surgen por emociones como la presión social, la comparación o la culpa. No está mal disfrutar, pero hacerlo sin cubrir lo básico puede poner en riesgo tu equilibrio. La recomendación es clara:

Calcula cuánto necesitas para vivir.

Aparta ese monto en cuanto recibas tu ingreso.

Destina una parte al ahorro, aunque sea pequeña.

Usa el resto con libertad, pero con conciencia.

Organizar tus finanzas es una forma de cuidarte todos los días. Canva

Así no te privas, te respetas.

Cuidarte hoy evita problemas mañana

La Condusef advierte que ignorar lo esencial hoy suele traducirse en recargos, deudas, conflictos personales y metas postergadas. Aunque cuidar tus finanzas no siempre se sienta cómodo al inicio, los beneficios se reflejan con el tiempo: menos estrés, más control y mayor tranquilidad.

Hacer un presupuesto no significa limitarte, sino darte certeza. Es decirte a ti mismo que tu estabilidad importa y que no la dejarás al azar.

Empieza por identificar tus gastos esenciales, sepáralos al recibir tu ingreso y decide con calma qué hacer con el resto. Ahí entra el ahorro, no como un sobrante, sino como una prioridad.

Ahorrar es cuidar a tu yo del futuro, para que no viva con miedo, prisa o deudas. Al final, el amor propio también se construye organizando tu dinero para vivir con paz hoy y mañana.

WFH