¡Peso retrocede tras dato del empleo en EU! Precio del dólar hoy 11 de febrero de 2026

El peso mexicano retrocede por segunda jornada consecutiva ante un fortalecimiento de la divisa estadunidense, con lo que el precio del dólar hoy 11 de febrero de 2026 cotiza en $17.22 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos del país.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.19% frente al precio de referencia del martes, luego de la divulgación de las cifras del mercado laboral estadunidense más sólidas de lo esperado. Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron en 130 mil puestos de trabajo en enero, muy por encima de los 70 mil empleos previstos por el mercado, mientras que la tasa de desempleo cayó a un 4.3% desde un nivel del 4.4%.

A nivel local, la sesión está marcada por la publicación de datos que mostraron que la actividad industrial creció inesperadamente en diciembre, si bien moderó su ritmo.

Dólar hoy a peso mexicano del 11 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 11 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.38 pesos a la compra y 17.51 pesos a la venta.

- 16.38 pesos a la compra y 17.51 pesos a la venta. Banamex - 16.64 pesos a la compra y 17.67 pesos a la venta.

- 16.64 pesos a la compra y 17.67 pesos a la venta. Banorte - 16.00 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 15.20 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:21 horas

Con información de Reuters

