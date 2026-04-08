¡Peso avanza con fuerza tras tregua entre EU e Irán! Precio del dólar hoy 8 de abril de 2026

El peso mexicano avanza con fuerza en el arranque de la jornada de este miércoles luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un alto el fuego temporal con Irán, reduciendo la aversión al riesgo y favoreciendo a las divisas emergentes, con lo que el precio del dólar hoy 8 de abril de 2026 cotiza en $17.36 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una ganancia de 1.93% a medida que el dólar estadunidense se replegaba frente a una cesta de divisas y los precios del petróleo caían por debajo de 100 dólares por barril.

El anuncio del cese al fuego llegó justo antes de la fecha límite en la que Trump había advertido un posible recrudecimiento de su ofensiva contra Teherán. El mandatario explicó que la tregua dependería de que Irán acceda a suspender su bloqueo al suministro global de crudo y gas en el estratégico estrecho de Ormuz.

“Es una buena noticia porque va a generar menores presiones inflacionarias, al menos en estos 15 días; también baja la aversión al riesgo y mejora la expectativa sobre lo que puede pasar después”, señaló Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.

Además del clima geopolítico, los inversionistas se mantenían atentos a la publicación de la minuta de la Reserva Federal (Fed), correspondiente a su reunión más reciente, en la que mantuvo sin cambios la tasa de interés y confirmó su expectativa de una sola baja en lo que resta del año.

Dólar hoy a peso mexicano del 8 de abril de 2026

El precio del dólar hoy 8 de abril de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.56 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.56 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banamex - 16.91 pesos a la compra y 17.89 pesos a la venta.

- 16.91 pesos a la compra y 17.89 pesos a la venta. Banorte - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

- 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta. Scotiabank - 16.00 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:33 horas

Con información de Reuters

vjcm