¡Peso retrocede y espera decisión de la Fed! Precio del dólar hoy 29 de abril de 2026

El peso mexicano registra una depreciación este miércoles ante un avance generalizado del dólar. Este movimiento en el tipo de cambio ocurre en las horas previas a un esperado anuncio de política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

La moneda mexicana cotizaba hoy 29 de abril de 2026 en 17.4370 unidades por dólar, lo que representa una pérdida del 0.35% en su valor.

Esta caída no solo responde a la cautela de los inversores frente a la economía estadunidense, sino que también está fuertemente presionada por las crecientes dudas sobre una próxima resolución del conflicto bélico en Medio Oriente.

Mercados atentos al mensaje de la Fed

Aunque el mercado considera ampliamente que la Fed mantendrá sin cambios las tasas de interés, los inversionistas centran su atención en el tono del comunicado y en las señales sobre el rumbo de la política monetaria.

Particular interés genera la evaluación que el banco central estadunidense hará sobre el impacto del conflicto en Medio Oriente en variables clave como la inflación y el crecimiento económico global.

Última decisión bajo el mandato de Jerome Powell

La decisión de este miércoles también marca un momento relevante, ya que será la última bajo la gestión de Jerome Powell como presidente de la Fed, cuyo mandato está próximo a concluir.

El cierre de su ciclo al frente del banco central añade un elemento adicional de expectativa en los mercados, que buscan señales claras sobre la continuidad o posibles ajustes en la estrategia monetaria de Estados Unidos.

Precio del dólar en bancos de México

Si necesitas realizar operaciones de compra o venta, así cotiza el dólar en México hoy 29 de abril de 2026* en las principales ventanillas bancarias este miércoles:

BBVA México - 16.61 pesos a la compra y 17.74 pesos a la venta.

- 16.61 pesos a la compra y 17.74 pesos a la venta. Banamex - 16.92 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.92 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:10 horas

Con información de Reuters

vjcm