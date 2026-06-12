¡Peso va por cierre de semana con ganancias! Precio del dólar hoy 12 de junio de 2026

El peso mexicano se perfila para cerrar una semana sólida, consolidando una tendencia al alza que ha captado la atención de los mercados globales. La moneda local ha logrado mantener un impulso positivo, apoyado principalmente por un mayor apetito por el riesgo ante las crecientes expectativas de una desescalada en el conflicto en Medio Oriente.

El motor principal detrás de este optimismo financiero es la esperanza de un acuerdo diplomático entre Irán y Estados Unidos. El optimismo se intensificó tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien sugirió la posibilidad de alcanzar un pacto este mismo fin de semana.

Aunque desde Teherán se ha mantenido cautela, señalando que aún no existe una decisión definitiva, el mercado financiero ha reaccionado positivamente ante la apertura al diálogo, lo que ha reducido la incertidumbre geopolítica que suele presionar a las monedas emergentes.

El comportamiento del tipo de cambio

La moneda mexicana ha mostrado un desempeño destacado en las últimas jornadas. Al momento del cierre, la cotización se ubicaba en 17.2048 por dólar, con lo que registra una apreciación del 0.20%.

Quinta jornada de ganancias: El peso busca alcanzar niveles que no se veían desde mediados de mayo.

El peso busca alcanzar niveles que no se veían desde mediados de mayo. Balance semanal: La moneda acumula un avance del 1.5%, un reflejo claro de la recomposición de portafolios hacia activos de riesgo.

"El mercado cree que ahora sí está cerca el fin de la guerra", destaca Gabriela Siller, directora de análisis de la firma Banco Base.

Petróleo y riesgo: Una relación directa

El alivio en las tensiones geopolíticas ha tenido un efecto inmediato en el mercado energético. Los precios del petróleo han registrado caídas, acercándose a mínimos de casi dos meses. Este descenso en el crudo, impulsado por la cancelación de nuevos ataques contra Irán, ha sido interpretado por los inversionistas como una señal de mayor estabilidad global, favoreciendo directamente el fortalecimiento del peso frente al dólar estadounidense, que ha mostrado signos de estabilización tras su caída en la víspera.

Dólar hoy a peso mexicano del 12 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 12 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.36 pesos a la compra y 17.49 pesos a la venta.

- 16.36 pesos a la compra y 17.49 pesos a la venta. Banamex - 16.66 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.66 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banorte - 16.00 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 12 de junio de 2026 • 11:30 hrs BBVA México Compra $16.36 Venta $17.49 Banamex Compra $16.66 Venta $17.60 Banorte Compra $16.00 Venta $17.55 Banco Afirme Compra $16.30 Venta $17.80 Scotiabank Compra $16.70 Venta $17.90

*Tipo de cambio a las 11:30 horas

Con información de Reuters