Despegar: cuenta regresiva al Campeonato del Mundo impulsa el interés por las ciudades anfitrionas

A horas del arranque del Campeonato del Mundo, hay viajeros interesados en formar parte de uno de los eventos deportivos más relevantes a nivel global. Datos de Despegar, la travel tech líder en América Latina, confirman que las búsquedas hacia las ciudades sede está en alza, una señal de que el interés por viajar al país continúa fortaleciéndose conforme se acerca el inicio de la competencia.

"Desde Despegar observamos un incremento del 40 % en el interés por las ciudades anfitrionas del torneo respecto a semanas anteriores, concentrado en un 60 % en la Ciudad de México y un 20 % tanto para Guadalajara como para Monterrey. Este repunte confirma el atractivo turístico del país y su capacidad para albergar eventos de talla internacional y recibir un flujo importante de viajeros nacionales e internacionales", comentó Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

En este contexto, la estrategia "México en el Mundo; turismo que transforma", presentada por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, se perfila como una estrategia fundamental para capitalizar este interés y consolidar al país como un referente turístico de clase mundial. Todo esto, mediante una promoción a través de cinco ejes: inteligente basada en datos; experiencias auténticas y sostenibles; consolidación y diversificación de mercados emisores, narrativa global de México, y calidad y sostenibilidad de la experiencia turística.

Además, el sector turístico contará con recursos federales específicos para promoción turística, con una inversión inicial de 100 millones de pesos que comenzarán a ejercerse de junio a diciembre de 2026, como parte de una estrategia integral para fortalecer la presencia de México en mercados prioritarios.

Bajo este escenario, los paquetes de viaje cobran un papel cada vez más relevante dentro de la planeación de viajes. Con motivo del torneo, la Ciudad de México ha visto un incremento del 45 % en la demanda de este tipo de productos dentro de la plataforma, en comparación con períodos anteriores, una señal de que viajeros aficionados están buscando alternativas que les faciliten la organización de su estancia en México.

Con el inicio del Campeonato del Mundo, Despegar continuará monitoreando el comportamiento de los viajeros para identificar tendencias y acompañar a los usuarios con opciones que les permitan disfrutar completamente de este momento histórico para México.