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¡Peso opera estable atento a Medio Oriente! Precio del dólar hoy 1 1 de junio de 2026

El peso registra pocos movimientos tras la escalada en el conflicto en Medio Oriente; este es el tipo de cambio hoy 11 de junio de 2026.

Por: Jimena Campuzano

Monedas mexicanas y billete de dólar frente a barriles de petróleo, refinería y mapa financiero global por tensiones en Medio Oriente.
El peso mexicano opera casi sin cambios mientras los mercados evalúan tensiones geopolíticas, precios del petróleo y datos económicos de Estados Unidos.Generada por IA

El peso mexicano inició la jornada operando con estabilidad, en un contexto donde los inversionistas globales evalúan con cautela dos factores clave: la escalada de tensiones geopolíticas en Medio Oriente y los recientes indicadores económicos de inflación en Estados Unidos.

¿En cuánto cotiza el peso mexicano hoy?

A pesar de la incertidumbre internacional, la moneda local muestra resistencia.

  • Cotización actual: El peso mexicano opera en 17.3959 unidades por dólar.
  • Variación: Se mantiene prácticamente sin cambios frente a las 17.4010 unidades del precio de referenci registrado al cierre del miércoles.

Por su parte, el dólar estadunidense ha mostrado signos de inestabilidad, presionado por los recientes ataques de Estados Unidos en Medio Oriente, los cuales han minado la confianza de los inversionistas refugio.

Medio Oriente y el mercado petrolero: Las advertencias de Trump

El mercado energético ha reaccionado rápidamente a la geopolítica. Los precios del petróleo registran incrementos tras las fuertes declaraciones del presidente Donald Trump respecto a las operaciones en Irán.

A través de una publicación en la red Truth Social, Trump elevó el tono de las advertencias:

"Estados Unidos golpeará a Irán con mucha dureza esta noche y pronto tomará el control de su infraestructura, así como de sus mercados petroleros y gasíferos, incluyendo la isla de Jarg".

Esta posible disrupción en la oferta de crudo mantiene a los mercados globales en alerta máxima, afectando indirectamente el comportamiento de las divisas emergentes.

Contraste económico: Estados Unidos vs. México

El panorama financiero también se ve impulsado por los datos macroeconómicos más recientes, los cuales muestran realidades distintas en ambos lados de la frontera:

  • Inflación mayor en EU: Los precios al productor subieron en mayo por encima de las expectativas del mercado. Este incremento estuvo fuertemente impulsado por los mayores costos energéticos, lo que podría influir en las próximas decisiones de la Reserva Federal.
  • Crecimiento industrial en México: Como contrapeso positivo, la actividad industrial mexicana repuntó en abril más de lo previsto. Apoyada fuertemente por los sectores de la construcción y las manufacturas, la industria nacional anotó su mejor desempeño desde marzo de 2021, brindando soporte a la estabilidad del tipo de cambio.

Dólar hoy a peso mexicano del 11 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 11 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

  • BBVA México - 16.52 pesos a la compra y 17.66 pesos a la venta.
  • Banamex - 16.87 pesos a la compra y 17.84 pesos a la venta.
  • Banorte - 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.
  • Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.
  • Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.
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Actualizado: 11 de junio de 2026 • 11:09 hrs

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*Tipo de cambio a las 11:09 horas

Con información de Reuters

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