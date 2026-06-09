¡Peso avanza por segundo día! Precio del dólar hoy 9 de junio de 2026

El peso mexicano registró una notable apreciación la mañana de este martes, impulsado por la reciente divulgación de los datos de inflación en México y un debilitamiento global de la divisa estadunidense.

Al inicio de la jornada, la moneda mexicana cotizaba en 17.3979 unidades por dólar, lo que representa un avance del 0.34% frente a su cierre previo. Este movimiento responde a una combinación de factores internos, ligados al Banco de México (Banxico), y un panorama geopolítico internacional más optimista

.¿Por qué está bajando el dólar en México?

La fortaleza del peso mexicano de hoy se sostiene principalmente en dos pilares fundamentales: los datos económicos locales y la cautela de los inversores internacionales.

Desaceleración de la inflación en mayo

El índice general de precios al consumidor en México mostró una desaceleración mayor a la prevista durante el mes de mayo. De manera paralela, la inflación subyacente —que elimina los bienes y servicios con precios más volátiles— también se moderó superando las expectativas del mercado, aunque todavía se mantiene por encima de la meta oficial del banco central.

Expectativas sobre la tasa de interés de Banxico

Los recientes datos inflacionarios han reforzado las expectativas de los analistas sobre el futuro de la política monetaria. El mercado anticipa que Banxico mantendrá estable su tasa clave de interés durante un período prolongado para asegurar que la inflación regrese a su objetivo.

El contexto de las tasas en México:

El mes pasado, Banxico redujo la tasa de referencia en 25 puntos básicos , ubicándola en un 6.50% .

, ubicándola en un . Con este movimiento, la institución dio señales de haber concluido el ciclo de flexibilización iniciado a principios de 2024.

Previamente, el Banxico había llevado la tasa a un máximo histórico del 11.25% para combatir las presiones inflacionarias.

El contexto global: Debilidad del dólar y Medio Oriente

A nivel internacional, el billete verde también enfrenta presiones a la baja. El dólar estadunidense se debilitó de manera global debido al optimismo de los mercados financieros internacionales.

Las esperanzas de que se alcance un acuerdo en Medio Oriente que permita la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz han disminuido la aversión al riesgo. Cuando el riesgo geopolítico baja, los inversionistas suelen alejar sus capitales de activos de refugio seguro como el dólar, buscando mejores rendimientos en monedas de mercados emergentes, como el peso mexicano.

Dólar hoy a peso mexicano del 9 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 9 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.55 pesos a la compra y 17.68 pesos a la venta.

- 16.55 pesos a la compra y 17.68 pesos a la venta. Banamex - 16.84 pesos a la compra y 17.84 pesos a la venta.

- 16.84 pesos a la compra y 17.84 pesos a la venta. Banorte - 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.90 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:21 horas

Con información de Reuters