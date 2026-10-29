Peso retrocede tras datos PIB e inflación en EU

El peso frente al dólar registró una depreciación de 0.72% este jueves y cotizó en 18.7564 unidades por dólar, en un mercado atento a las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre el rumbo de las tasas de interés.

La moneda mexicana perdió terreno después de la publicación de nuevos indicadores económicos estadounidenses que mostraron un crecimiento económico mayor al esperado y una inflación que continúa por encima del objetivo de largo plazo de la Fed. Al mismo tiempo, el dólar avanzó frente a una cesta de divisas internacionales.

El movimiento cambiario se produjo un día después de que la Reserva Federal mantuviera sin cambios las tasas de interés y señalara que necesita más información económica antes de decidir nuevos ajustes en su política monetaria.

La depreciación del peso estuvo relacionada con la reacción de los mercados a los datos de inflación y crecimiento de Estados Unidos. Un desempeño económico más sólido puede dar margen a la Fed para mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo, lo que favorece al dólar frente a otras monedas.

En la jornada, el tipo de cambio alcanzó una cotización de 18.7564 pesos por dólar, equivalente a una pérdida de 0.72% para la moneda mexicana, de acuerdo con los datos proporcionados.

El avance de la divisa estadounidense también reflejó la cautela de los inversionistas ante la posibilidad de que las tasas permanezcan elevadas mientras la inflación siga mostrando resistencia a bajar.

Inflación en EU: el indicador PCE sube 3.6% anual

Uno de los datos que concentró la atención del mercado fue el índice de precios de los gastos de consumo personal, conocido como PCE, una de las referencias que utiliza la Reserva Federal para evaluar la evolución de la inflación.

El indicador aumentó 0.5% mensual y registró un incremento de 3.6% en los 12 meses hasta septiembre, ambos resultados en línea con las previsiones del mercado.

Aunque las cifras no sorprendieron a los analistas, el nivel de inflación sigue siendo relevante para las decisiones de política monetaria. Si las presiones sobre los precios persisten, la Fed podría tener menos margen para reducir las tasas de interés en el corto plazo.

Para el peso mexicano, este escenario representa un factor de presión, debido a que las expectativas sobre las tasas estadounidenses influyen en los flujos de inversión y en la demanda internacional de dólares.

PIB de Estados Unidos supera las expectativas del mercado

El segundo dato relevante fue el crecimiento de la economía estadounidense. Según la lectura preliminar difundida, el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció 3.4% en el tercer trimestre, por encima del 3.2% que esperaban los analistas.

La cifra apunta a una actividad económica más sólida de lo previsto y refuerza la atención sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.

Cuando la economía mantiene un ritmo de expansión superior al esperado, los responsables de la política monetaria pueden considerar necesario conservar condiciones financieras restrictivas para evitar que la demanda siga alimentando las presiones inflacionarias.

Esta perspectiva puede fortalecer al dólar y generar movimientos en monedas emergentes, como el peso mexicano, aunque el comportamiento del tipo de cambio también depende de factores internos y de las condiciones globales de inversión.