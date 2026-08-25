El error más común al contratar un seguro de auto: elegir sólo por precio

Contratar un seguro de auto suele convertirse en un ejercicio de comparación de precios, deducibles y coberturas. Sin embargo, cuando ocurre un accidente, muchos conductores descubren que el verdadero valor de una póliza no estaba únicamente en el costo, sino en el respaldo que recibieron para resolver una situación compleja.

Elegir un seguro vehicular no debería depender únicamente del precio. La asesoría, la atención y la capacidad de respuesta durante un siniestro son elementos que pueden marcar la diferencia cuando ocurre un accidente.

Para especialistas del sector, una de las decisiones más importantes no es únicamente qué seguro contratar, sino también con quién hacerlo.

“Lo que hacemos con cada cliente requiere un entendimiento profundo y un análisis puntual de sus necesidades. De otra forma, el producto se vuelve genérico y deja de responder a lo que realmente necesita la persona. Esa transición de ser únicamente un vendedor para convertirse en un asesor profesional es fundamental”, explicó José Antonio Vera, agente de seguros.

Esta labor también implica explicar con claridad qué cubre una póliza, cuáles son sus alcances, qué situaciones están excluidas y cómo actuar en caso de un siniestro. Más que vender un producto, el papel del agente consiste en traducir conceptos técnicos en decisiones informadas.

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¿Qué revisar antes de contratar un seguro?

Más allá del precio, José Antonio Vera recomienda evaluar aspectos que pueden marcar una diferencia importante cuando ocurre un accidente:

La rapidez con la que la aseguradora atiende un accidente.

Los canales para reportar un siniestro y dar seguimiento al proceso.

La claridad de las coberturas, exclusiones y deducibles.

La calidad del servicio de atención al cliente.

“Hoy los usuarios buscan servicios que respondan rápido, que tengan herramientas fáciles de usar y que ofrezcan un servicio confiable cuando más se necesita”, explicó el especialista.

Además del costo de una póliza, conocer estos elementos permite al conductor tener mayor claridad sobre el respaldo que recibirá en caso de necesitar hacer uso de su seguro.

Atención y herramientas digitales

En este sentido, Vera destaca que Quálitas ha fortalecido su modelo de atención al combinar la asesoría de sus oficinas y agentes con herramientas digitales que facilitan la gestión de pólizas y el reporte de siniestros.

“Hay indicadores importantes que refuerzan ese esfuerzo por parte de Quálitas. La compañía reporta que en el 94% de los casos sus ajustadores llegan antes que la competencia al sitio del accidente. Además, cuenta con soluciones como QMóvil, Quali-bot, Ajuste Digital Quálitas, entre otras, que agilizan la atención y seguimiento de siniestros. En su centro de atención telefónica han logrado reducir tiempos de respuesta de seis a cinco segundos y alcanzar un nivel de satisfacción de 95% entre sus clientes”, señaló José Antonio.

De esta manera, la atención personalizada de agentes y oficinas se complementa con herramientas digitales que buscan facilitar diferentes procesos para los asegurados.

La incorporación de este tipo de soluciones responde también a las necesidades actuales de los usuarios, quienes buscan servicios que sean fáciles de utilizar y que permitan agilizar la atención cuando enfrentan una situación inesperada.

Elegir una cobertura de acuerdo con las necesidades

Antes de contratar un seguro, el especialista también recomienda que cada conductor se haga algunas preguntas básicas:

¿Cómo utilizo mi vehículo?

¿Qué riesgos enfrento con mayor frecuencia?

¿Qué nivel de respaldo necesito para proteger mi patrimonio?

Estas preguntas permiten elegir una cobertura acorde con cada realidad y valorar aspectos como la protección por responsabilidad civil, asistencia vial, gastos médicos para ocupantes, robo total o el servicio que ofrece la aseguradora cuando ocurre un siniestro.

La elección de una póliza, por lo tanto, requiere conocer no sólo cuánto se pagará, sino también qué protección se está contratando y cuáles son sus alcances.

Entender las coberturas, exclusiones y deducibles puede ayudar a tomar una decisión más informada.

En este proceso, la asesoría adquiere especial relevancia, ya que permite identificar las necesidades particulares de cada conductor y conocer las características de las opciones disponibles.

El verdadero valor está en el respaldo

Al final, no sólo conviene valorar cuánto cuesta la póliza, sino quién responderá cuando más se necesite y qué tan fácil será recibir ayuda.

El verdadero valor de un seguro no está únicamente en el documento que se firma, sino en el respaldo que ofrece cuando ocurre lo inesperado.

Por ello, antes de contratar un seguro de auto, además de comparar precios y coberturas, es importante considerar la asesoría, los canales de atención, la rapidez de respuesta y las herramientas disponibles para acompañar al conductor durante un siniestro.

Como resume José Antonio Vera: “Hoy el verdadero valor del agente de seguros está en entender las necesidades de cada persona y convertir una póliza en una solución personalizada, no en un producto genérico”.