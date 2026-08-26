Banobras alista vehículos financieros para infraestructura

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) desplegará un abanico diversificado de instrumentos financieros que van desde capital soberano y crédito a largo plazo, hasta emisiones en el mercado de valores y vehículos privados de financiamiento.

Así lo dio a conocer su director general, Jorge Alberto Mendoza, al destacar que la institución no se limita a un único modelo de atención, sino que aprovecha todas las herramientas disponibles en el mercado, con la nueva ley como eje rector, para estructurar soluciones a la medida de cada proyecto.

Explicó que la estrategia del banco de desarrollo se articula a través de diversas modalidades de inversión y financiamiento, uno de ellos es el Fondos Soberanos y Capital Conjunto (Fonadin), con el que, a través del Fondo Nacional de Infraestructura, Banobras actúa como un inversionista de la mano con el sector privado.

Actualmente, bajo este esquema, la institución participa en dos proyectos del programa de energía renovable de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Dijo que se evalúan oportunidades de monetización de activos en líneas de transmisión e infraestructura, tomando como referencia los anuncios recientes de CFE por más de 8 mil millones de dólares.

“También tenemos alianzas estratégicas con afores y créditos puente para proyectos que arrancan desde cero”.

Bajo este esquema, Banobras asume la etapa inicial de construcción mediante créditos puente para mitigar los riesgos que las Administradoras de Fondos para el Retiro no pueden absorber, facilitando su posterior entrada en fases operativas.

“La institución mantiene una ventaja competitiva única en el sistema financiero nacional, al otorgar créditos por hasta 30 años plazo, capacidad que pocos bancos en México pueden ofrecer”, reconoció Mendoza.

El directivo señaló que la cartera de crédito y colocación del banco refleja un claro sesgo hacia la infraestructura de transporte, donde el sector de carreteras continúa absorbiendo la mayor proporción de la cartera crediticia actual de la institución.

Mientras que, para la nueva etapa de expansión de trenes, Banobras diseñará vehículos privados estructurados.

“Este modelo recibirá financiamiento directo y se pagará progresivamente a largo plazo combinando aportaciones presupuestales y el flujo generado por la venta de boletos”, explicó.

Respaldo a Pemex

Ante la revisión de los programas de inversión y el cierre fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), el director de Banobras confirmó que tiene la infraestructura técnica y financiera lista en caso de que la petrolera requiera vehículos de inversión.

Aseguró que los vehículos están diseñados exclusivamente para inversión productiva, no para pago directo de pasivos o deuda. “Se enfocarían principalmente en exploración y producción, con apertura para respaldar proyectos en refinación, transformación industrial y logística”.

Dijo que, en caso de requerir financiar proyectos de capital mediante estos vehículos, se liberarían recursos del presupuesto operativo de Pemex, permitiéndole contar con mayor liquidez para atender compromisos con proveedores, pero ello se resolverá en el próximo Presupuesto 2027.