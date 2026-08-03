Envío de remesas a México crece en junio por quinto mes consecutivo

Las remesas a México mantuvieron su tendencia positiva durante junio al registrar su quinto mes consecutivo de crecimiento, consolidándose como una de las principales fuentes de divisas para la economía nacional. El incremento fue impulsado por un mayor número de envíos y por un aumento en el monto promedio de cada transferencia realizada por los mexicanos que trabajan en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.

De acuerdo con cifras publicadas este lunes por el Banco de México (Banxico), durante junio ingresaron al país 5,472 millones de dólares por concepto de remesas, cifra que representa un crecimiento anual de 4.2% respecto al mismo mes de 2025.

El reporte del banco central muestra que el número de operaciones también continuó al alza. Durante junio se realizaron 13 millones de transferencias, un incremento de 0.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Al mismo tiempo, el monto promedio por envío ascendió a 422 dólares, lo que significó un aumento anual de 3.8% y el promedio mensual más alto registrado en al menos los últimos diez años.

Este comportamiento refleja que los trabajadores mexicanos en el exterior no solo mantuvieron el envío de recursos a sus familias, sino que también incrementaron el valor de cada transferencia.

El primer semestre supera los 30,700 millones de dólares

En cifras acumuladas, las remesas alcanzaron 30,759 millones de dólares entre enero y junio de 2026, un crecimiento anual de 3.1% respecto al mismo periodo de 2025.

Aunque el resultado confirma un desempeño sólido durante la primera mitad del año, el monto aún permanece por debajo del récord histórico registrado en el primer semestre de 2024, cuando ingresaron 31,412 millones de dólares.

El comportamiento de junio convirtió a este mes en uno de los tres periodos con mayor recepción de remesas en 2026, únicamente por detrás del máximo observado en mayo.

En ese mes, alrededor de 4.8 millones de hogares mexicanos recibieron 5,611 millones de dólares, consolidando uno de los mayores flujos mensuales registrados por el país.

Con los resultados de junio también se hilaron dos meses consecutivos con ingresos superiores a 5,000 millones de dólares, así como cuatro registros consecutivos de crecimiento anual, una señal de estabilidad en el flujo de recursos enviados por los migrantes mexicanos.

Los datos del Banco de México indican que aproximadamente 11.1 millones de adultos fueron beneficiarios de remesas durante junio.

Con un promedio de 422 dólares por envío, estos recursos continúan siendo fundamentales para millones de familias, especialmente en estados donde las remesas representan una fuente clave de ingreso para el consumo, la educación, la salud y el desarrollo de pequeños negocios.