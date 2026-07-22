Marath Bolaños, en entrevista: México, articulador para regular plataformas digitales.

México fue el país que operó como integrador entre gobiernos, empresas y trabajadores durante la negociación del Convenio 193, que norma el trabajo en las plataformas digitales, dijo Marath Baruch Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

México fue un articulador, nos movimos de manera muy dinámica con trabajadores, empleadores y representantes de distintos países, y eso nos permitió llegar al convenio actual", explicó el funcionario en entrevista con Excélsior.

En junio pasado, se aprobó el Convenio sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas o Convenio 193, norma internacional del trabajo dedicada a la economía de plataformas y que establece un marco global para garantizar que la innovación tecnológica y los nuevos modelos de negocio vayan de la mano de los derechos de los trabajadores, la competencia leal y el crecimiento económico sostenible.

A los trabajos del organismo internacional que dieron forma a la nueva regulación, México llegó con mucha autoridad, porque es de los países pioneros en la implementación de un marco regulatorio que da protección y seguridad social a las personas trabajadoras. "Eso nos permitió tener una voz que ilustraba, con muchos ejemplos, que es posible alcanzar un acuerdo que tenga pisos mínimos para los trabajadores", detalló Bolaños López.

Tripartita, el reto

La complejidad del diálogo durante la negociación de la norma radicó en que la OIT es tripartita, es decir, participan gobiernos, empleadores y trabajadores.

Lo que nos ayudó fue justamente que, a través de la experiencia mexicana, pudimos establecer pisos mínimos que nos permitieran, a pesar de las diferencias entre los países y sus marcos regulatorios, tener una concepción general y común".

Sin embargo, fue un reto compaginar la diversidad jurídica y de aproximaciones sobre el trabajo en plataformas digitales.

Excélsior / Karina Tejada.

Derechos laborales

El Convenio 193 se convierte en un instrumento internacional que establece un principio de realidad sobre la relación laboral, subrayó Bolaños López.

No importa el tipo de contrato, sino si existen instrucciones y una relación en la que se desarrollan actividades bajo ciertos lineamientos de trabajo, en esos casos, debe reconocerse la relación laboral".

El titular de la dependencia señaló que se buscó no comprometer la flexibilidad que brindan las plataformas digitales.

Muchas personas optan por esta actividad económica justamente porque pueden decidir cuántas horas trabajan al día, a la semana o al mes, por ello, quitamos del centro del reconocimiento de derechos laborales el tiempo trabajado y colocamos el ingreso como elemento de referencia".

Por otra parte, el Convenio protege el derecho de las personas a denunciar y, en caso de enfrentar una situación que represente un peligro, les permite suspender la actividad y alejarse.

Además, plantea protocolos que brindan herramientas para resguardar la integridad de quienes realizan entregas, transportan personas o desarrollan cualquier actividad vinculada con plataformas digitales.

Excélsior / Karina Tejada.

En las situaciones de desconexión de trabajadores por parte de las plataformas, Bolaños López dijo que "debe existir claridad sobre las reglas, el comportamiento esperado y las razones que justificarían una desconexión".

Respecto a los algoritmos, comentó que las empresas tienen la obligación de explicar cómo funcionan y de qué manera pueden afectar la relación laboral.

Modelo mexicano evoluciona

Con la reforma a la Ley del Trabajo, alrededor de 1,660,000 personas identificadas como que participan en plataformas, cuentan con cobertura universal en caso de accidentes de trabajo, detalló Bolaños López.

Fue una reforma exitosa, hoy tenemos 237,000 personas con acceso a todos los seguros de la seguridad social, también están aportando a sus sistemas de pensiones".

Aunque otros países implementaron medidas similares, se quedaron a mitad del camino o incluso dieron marcha atrás, explicó el funcionario.

"Estamos viendo un modelo que evoluciona positivamente y que se está aterrizando de manera muy clara".

El funcionario subrayó que tras la reforma "identificamos un segmento importante que trabaja tiempo completo en plataformas, lo que derriba el mito de que esta actividad era exclusivamente complementaria".