La fiebre por Spider-Man: Un Nuevo Día llega a Aztlán Feria de Chapultepec.

La fiebre por Spider-Man llegó a la Ciudad de México y encontró en Aztlán Feria de Chapultepec uno de sus escenarios más espectaculares. El parque recibió el Fan Event de Spider-Man: Un Nuevo Día, la nueva película protagonizada por Tom Holland y Zendaya, bajo la dirección de Destin Daniel Cretton.

La capital mexicana formó parte del Spidey World Tour después de su paso por ciudades como Londres y Nueva York. La gira internacional reunió a los protagonistas de la cinta con sus seguidores mexicanos en Aztlán, ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, donde una de las principales atracciones del parque se transformó por una noche para recibir el encuentro.

Desde varias horas antes de la cita, cientos de seguidores comenzaron a concentrarse en el lugar con playeras, máscaras, figuras de colección, carteles y disfraces inspirados en el universo del superhéroe. Cerca de 1,200 fanáticos obtuvieron sus accesos mediante dinámicas organizadas por Cinemex, Cinépolis, Sony Pictures y distintas plataformas, lo que les permitió ingresar al parque para presenciar la alfombra azul y fotografiarse con parte del elenco.

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Cerca de 3 mil personas acudieron al parque y siguieron el desarrollo del evento desde el exterior a través de pantallas instaladas especialmente para la ocasión. El talento también se tomó un tiempo para salir y saludar a estos seguidores, además de agradecerles a distancia su permanencia durante el encuentro.

Uno de los principales protagonistas visuales de la noche fue Aztlán 360, la rueda de la fortuna con una altura de 85 metros, que funcionó como escenario de la alfombra azul y se convirtió en uno de los elementos más fotografiados del Fan Event. Durante la celebración, la estructura se iluminó con la imagen y el símbolo de Spider-Man, lo que creó el efecto de una gigantesca telaraña visible desde distintos puntos del parque y de la Ciudad de México.

La combinación de las estrellas de la película frente a la rueda de la fortuna, el símbolo del personaje iluminando la noche y cientos de seguidores reunidos alrededor convirtió temporalmente al parque en una extensión del universo cinematográfico de Spider-Man.

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La realización del Fan Event también colocó a Aztlán Feria de Chapultepec como escenario para encuentros internacionales vinculados con la industria del entretenimiento y como un espacio de conexión entre estudios, marcas, talento y comunidades de seguidores.

Su ubicación dentro de uno de los sitios más emblemáticos de la capital mexicana, así como la versatilidad de sus instalaciones y atracciones como Aztlán 360, ofrecen alternativas para desarrollar experiencias que trascienden el formato convencional de una alfombra de presentación y se integran con la oferta permanente de juegos, gastronomía, cultura y entretenimiento del parque.

Spider-Man: Un Nuevo Día llegará a los cines de México el próximo 30 de julio. Antes de su estreno, la escala del Spidey World Tour convirtió a Aztlán Feria de Chapultepec en el punto de encuentro entre Tom Holland, Zendaya, Destin Daniel Cretton y miles de seguidores mexicanos del superhéroe.