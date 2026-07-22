Alta demanda de productos Gruma a nivel global, impulsa 3% sus ventas en el segundo trimestre de 2026

Gruma, la empresa líder global en la producción de harina de maíz, tortillas y wraps, reportó sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del año (2T26), destacando ventas netas por 1,649.9 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 3% impulsado por la sólida demanda internacional de sus productos. El volumen total alcanzado fue de 1,076 miles de toneladas métricas, mientras que su utilidad de operación se situó en 214.8 millones de dólares y el EBITDA consolidado alcanzó los 276.5 millones de dólares, fijando un margen del 16.8%. Al cierre del periodo, la deuda de la multinacional mexicana se ubicó en 2,118 millones de dólares, manteniendo una razón Deuda Neta/EBITDA de 1.5x.

El desempeño operativo fuera de México continuó fortaleciéndose hasta representar el 71% de las ventas netas consolidadas y el 79% del EBITDA total de la compañía. Por regiones, las operaciones en Europa mostraron un avance del 5% en ventas netas y un incremento del 17% en su EBITDA respecto al mismo trimestre de 2025. En Asia y Oceanía, la alta demanda de alimentos generó aumentos del 15% en ventas netas, 4% en volumen e impulsó el EBITDA un 47%, beneficiado de forma directa por el arranque operativo de su nueva planta en China. En el mercado de Centroamérica, la empresa registró un alza del 3% en volumen vendido y un repunte del 7% en ventas netas, derivando en un crecimiento del 12% en su EBITDA regional.

En Estados Unidos, su principal mercado extranjero, la línea de productos saludables "Better For You" se mantuvo como un motor de crecimiento en un entorno de menor confianza del consumidor, mientras que en México, Grupo Industrial Maseca (GIMSA) mantuvo un volumen estable y un aumento del 1% en su EBITDA. Para respaldar esta estrategia, la firma ejecutó inversiones por 64 millones de dólares orientados al mantenimiento y la ampliación de capacidad productiva en sus filiales.

Sobre el compromiso global de la compañía, los directivos informaron en su reporte enviado a la Bolsa de Valores: "Ante la creciente demanda de sus productos a nivel global, principalmente tortillas, Gruma mantiene un proceso permanente de innovación y adaptabilidad en cada uno de los mercados donde tiene presencia para satisfacer la demanda de los consumidores que, de manera más frecuente, buscan alimentos de alta calidad y saludables"