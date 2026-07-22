BMW concluye expansión de su planta en San Luis Potosí; producirá autos eléctricos y baterías.

La armadora alemana BMW terminó la expansión de su planta en San Luis Potosí, para lo que invirtió más de 800 millones de euros, con el objetivo de producir dos modelos de autos eléctricos de lujo y baterías de alto voltaje a partir del segundo semestre de 2027.

En un encuentro con medios, Klaus von Moltke, presidente y CEO de la empresa en México, reconoció que la situación comercial en la región, el cobro de 25% aranceles, así como menores ventas de unidades eléctricas en Estados Unidos, son factores negativos que están teniendo un impacto en el sector automotriz de la región.

Pese a esto, la empresa mantiene a México como un punto de manufactura neurálgico para exportar a distintos mercados y no solo al vecino país.

Sí hay una tendencia bajista en el mercado estadunidense a corto plazo. Pero también hay que entender que el mundo se comporta de manera muy diferente. En Europa actualmente 60% de los vehículos (que se venden) son eléctricos. Hay que entender que nosotros también proveemos desde esta localidad (México). Nosotros nos basamos en una producción para el mercado global”.

A este destino se suma África del norte, Oriente Medio e incluso China, hacia donde también envían unidades y tiene buena demanda.

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Algunas de las razones por las que nosotros vinimos aquí como grupo fue por el acceso a los mercados y no crear la dependencia de un solo mercado. Porque en aquel entonces ya se veía venir un riesgo geopolítico, el cual teníamos que tomar en consideración. Nosotros exportamos desde aquí hasta China”.

Es así que la marca tiene como objetivo el poder aprovechar los tratados comerciales con los que actualmente cuenta México, para desde el país, acceder a distintos mercados y no concertarse en un solo.

Inversión a largo plazo

De 2016 a la fecha, BMW Group ha invertido en México más de dos mil millones de dólares, incluido el capital ejercido para la expansión de su planta.

Esto le ha permitido producir hasta ahora más de 550 mil unidades y la generación de tres mil 700 empleos directos.

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Es así que con la inversión de 800 millones de euros anunciada en 2023, la empresa comenzará el próximo año la fabricación de sus modelos BMW iX3 y BMW i3, convirtiéndose en la primera armadora premium del país en producir unidades totalmente electrificadas y baterías de alto voltaje en un mismo complejo.

Estos se suman a los modelos BMW Serie 3, BMW Serie 2 Coupé y M2.

Impulso a proveedores

La construcción de la planta hace diez años en San Luis Potosí, ha permitido no sólo el crecimiento de la economía del estado y la generación de empleos, sino una red de proveedores que actualmente suma los 310 puntos de producción.

El directivo dijo que estos han invertido cerca de 280 millones de euros para abastecer no sólo la planta que la empresa tiene en México, sino también la que tiene en Estados Unidos.