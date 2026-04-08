STPS lanza convocatoria para capacitar a jóvenes rumbo al Mundial Social

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) abrió el registro para participar como Jóvenes Embajadores del Mundial, una iniciativa de formación en turismo, cultura, deporte y hospitalidad, con miras a integrarse en actividades relacionadas con el Mundial Social.

La estrategia se implementa a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (PJCF), que busca fortalecer la empleabilidad de personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, mediante capacitación práctica y experiencia laboral en centros de trabajo.

Las personas registradas se integrarán a espacios del sector público y privado, donde adquirirán experiencia en entornos reales y desarrollarán habilidades para su inclusión laboral. Como parte del programa, recibirán un apoyo mensual equivalente al salario mínimo vigente y seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El registro está disponible en la plataforma oficial https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ y permanecerá abierto hasta el 10 de abril.

Las y los interesados deberán registrarse como aprendices del PJCF. Durante la apertura de vinculaciones podrán postularse a centros de trabajo participantes, que tendrán prioridad en la asignación de espacios, en especial en estados y municipios con proyección turística en el contexto del Mundial Social.

La STPS señaló que con esta estrategia busca ampliar las oportunidades de inclusión productiva para jóvenes y contribuir al desarrollo económico y social del país en el contexto de eventos de alcance global.

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