¡Peso opera estable! Precio del dólar hoy 22 de julio de 2026

El peso mexicano inició la jornada del miércoles operando con estabilidad frente al dólar. El mercado cambiario se muestra cauteloso, ya que los inversores están a la espera de nuevas señales sobre las negociaciones comerciales de la tercera ronda del T-MEC entre México y Estados Unidos.

Esta pausa en la volatilidad se da en un contexto donde el billete verde se ha debilitado frente a una cesta de divisas internacionales, brindando un respiro a las monedas de mercados emergentes.

¿A cuánto está el dólar hoy?

Actualmente, la moneda local cotiza en 17.4026 pesos por dólar, mostrando un movimiento casi imperceptible frente a las 17.3980 unidades registradas en el precio de referencia al cierre del martes.

De acuerdo con un reporte emitido por Monex Grupo Financiero, el peso mexicano aún enfrenta presiones naturales en línea con otras monedas emergentes. Esto se debe a que los inversores han decidido reducir su exposición a activos de riesgo hasta no tener un panorama claro sobre los acuerdos bilaterales.

Para los inversores y analistas del mercado cambiario, Monex ha definido los siguientes niveles técnicos para la sesión de hoy:

Nivel de resistencia (Techo): 17.46 pesos

17.46 pesos Cotización actual: 17.40 pesos

17.40 pesos Nivel de soporte (Piso): 17.35 pesos

El impacto de las negociaciones del T-MEC

El comportamiento estático del tipo de cambio está directamente ligado a la agenda política y comercial. Las conversaciones actuales entre México y Estados Unidos ocurren en un momento de tensión diplomática, tan solo un día después de que Washington anunciara la imposición de nuevos aranceles a productos de Canadá.

La tercera ronda de renegociación del acuerdo de Norteamérica es crucial para la certidumbre económica de la región. En estas mesas de trabajo, las delegaciones abordarán aspectos técnicos vitales del intercambio bilateral, enfocándose en los siguientes sectores clave:

Industria Automotriz: Reglas de origen y ensamble.

Reglas de origen y ensamble. Metales: Exportación e importación de acero y aluminio.

Exportación e importación de acero y aluminio. Sector Primario: Acuerdos en materia de agricultura.

Acuerdos en materia de agricultura. Derechos Laborales: Estandarización y regulaciones de trabajo transfronterizo.

Dólar hoy a peso mexicano del 22 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 22 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.55 pesos a la compra y 17.68 pesos a la venta.

- 16.55 pesos a la compra y 17.68 pesos a la venta. Banamex - 16.90 pesos a la compra y 17.88 pesos a la venta.

- 16.90 pesos a la compra y 17.88 pesos a la venta. Banorte - 16.20 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta.

- 16.20 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta. Scotiabank - 16.90 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 22 de julio de 2026 • 08:45 hrs BBVA México Compra $16.55 Venta $17.68 Banamex Compra $16.90 Venta $17.88 Banorte Compra $16.20 Venta $17.75 Banco Afirme Compra $16.40 Venta $18.00 Scotiabank Compra $16.90 Venta $18.00

*Tipo de cambio a las 8:45 horas

Con información de Reuters