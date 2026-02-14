Invierte en Cetes y gana 3 mil pesos en seis meses

Ahorrar con objetivos claros puede marcar la diferencia entre dejar el dinero inmóvil o convertirlo en un ingreso adicional real. En México, una de las alternativas más utilizadas para lograrlo son los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES), instrumentos de deuda respaldados por el Gobierno federal.

Con datos actualizados a enero de 2026, los CETES a 91 días ofrecen una tasa anual de 7.03 por ciento, lo que los vuelve atractivos para quienes buscan rendimientos estables y bajo riesgo.

Bajo este escenario, es posible plantearse una meta concreta: ganar alrededor de 3 mil pesos en seis meses mediante ahorro constante e inversión disciplinada. Aunque no se trata de dinero “rápido”, sí es una estrategia realista para quienes quieren ver resultados en el corto plazo sin exponerse a la volatilidad de otros mercados.

Cuánto ahorrar al mes para ganar 3 mil pesos en seis meses

Para estimar el monto necesario, es importante considerar que el rendimiento de 7.03% es anual, por lo que en un periodo de seis meses el interés efectivo ronda 3.5%, dependiendo de la reinversión. Con este cálculo, para obtener cerca de 3 mil pesos de ganancia, se requiere construir un ahorro aproximado de 85 mil a 86 mil pesos invertidos en CETES durante ese periodo.

Si el objetivo es ahorrar la misma cantidad mes con mes durante seis meses, la aportación mensual debe ser cercana a 14 mil 300 pesos. La estrategia consiste en invertir cada mes en CETES a 91 días y reinvertir el capital junto con los intereses al vencimiento. De esta forma, el dinero comienza a generar interés compuesto, aun en un plazo relativamente corto.

Al finalizar los seis meses, la suma de las aportaciones más los rendimientos puede traducirse en una ganancia cercana a los 3 mil pesos, siempre considerando que las tasas pueden variar ligeramente en cada subasta. Este esquema resulta útil para quienes reciben ingresos variables, bonos semestrales o buscan un objetivo financiero concreto, como cubrir un gasto importante sin recurrir a crédito.

Beneficios de ahorrar en CETES este 2026

Uno de los principales beneficios de CETES en 2026 es su seguridad. Al estar respaldados por el Gobierno de México, son considerados instrumentos de muy bajo riesgo, de acuerdo con el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otro punto a favor es la facilidad de acceso. A través de la plataforma Cetesdirecto, cualquier persona puede invertir sin intermediarios ni comisiones, lo que permite que el rendimiento no se diluya en cargos administrativos. Además, el proceso es totalmente digital y transparente.

La liquidez también es un elemento clave. Al elegir CETES a 91 días, el dinero no queda comprometido a largo plazo, lo que ofrece flexibilidad para ajustar la estrategia o disponer del capital si surge una necesidad imprevista.

Los CETES ayudan a proteger el ahorro frente a la inflación, algo que no ocurre cuando el dinero permanece en cuentas sin rendimiento. Aunque no prometen ganancias espectaculares, sí ofrecen previsibilidad y estabilidad, cualidades fundamentales para una planeación financiera responsable.