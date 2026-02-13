¡Peso gana tras dato de inflación en EU! Precio del dólar hoy 13 de febrero de 2026

El peso mexicano avanza en la última jornada de la semana tras el dato de inflación en Estados Unidos, con lo que el precio del dólar hoy 13 de febrero de 2026 cotiza en $17.19 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México en este viernes.

La divisa mexicana registra una ganancia del 0.15% frente al precio de referencia del jueves y apunta a culminar la semana con un retorno acumulado del 0.3%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 2.4% interanual el mes pasado, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Economistas consultados por Reuters habían pronosticado un aumento del IPC del 2.5%.

Tras los datos, los operadores elevaron ligeramente sus apuestas a que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en su reunión de junio.

Dólar hoy a peso mexicano del 13 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 13 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.32 pesos a la compra y 17.46 pesos a la venta.

- 16.32 pesos a la compra y 17.46 pesos a la venta. Banamex - 16.63 pesos a la compra y 17.59 pesos a la venta.

- 16.63 pesos a la compra y 17.59 pesos a la venta. Banorte - 16.05 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta.

- 16.05 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

Tipo de cambio a las 11:05 horas*

Con información de Reuters

vjcm