Invertir es más fácil que nunca: estas son las opciones para empezar con poco dinero.

Cada vez más personas utilizan herramientas digitales para administrar sus finanzas; sin embargo, cuando se trata de invertir, todavía existe la idea de que se necesitan grandes cantidades de dinero o conocimientos especializados para comenzar.

La realidad es que invertir se ha vuelto más accesible que nunca. Además de ayudar a generar rendimientos, la inversión cumple una función fundamental: proteger el valor de tu dinero frente a la inflación.

Cuando los precios aumentan, el dinero que permanece inmóvil pierde poder adquisitivo. En otras palabras, con la misma cantidad de dinero puedes comprar menos cosas con el paso del tiempo. Por ello, invertir puede ser una estrategia para preservar e incluso incrementar el valor de tu patrimonio.

Hoy, gracias a la tecnología, es posible acceder a diversos instrumentos financieros desde un teléfono celular o una computadora, monitorear rendimientos y realizar aportaciones de manera sencilla.

Cuartoscuro

Si estás pensando en comenzar, considera estos instrumentos sencillos:

1) Los pagarés bancarios pueden ser una buena opción para quienes invierten por primera vez.

Conoces el plazo desde el inicio.

Conoces el plazo desde el inicio. Sabes cuánto podrías ganar.

Facilitan la planeación financiera.

Considera los Cetes

2) Los Cetes son una de las alternativas más accesibles para comenzar a invertir.

Permiten invertir desde montos bajos.

Permiten invertir desde montos bajos. Cuentan con respaldo del Gobierno de México.

Ayudan a desarrollar el hábito de invertir.

Refuerza tu ahorro para el retiro

3) Tu Afore también es una herramienta de inversión de largo plazo.

Realiza aportaciones voluntarias.

Realiza aportaciones voluntarias. Aprovecha herramientas como AforeMóvil.

Fortalece tu patrimonio para el retiro.

Diversifica tus inversiones

Canva

4) Conforme ganes experiencia, puedes explorar nuevas alternativas:

Fondos de inversión.

Fondos de inversión. Bonos e instrumentos de deuda.

Acciones y ETF.

Diversificar ayuda a distribuir riesgos y aumentar las oportunidades de crecimiento a largo plazo.

No existe una inversión ideal para todas las personas. La mejor estrategia es la que se adapta a tus objetivos, horizonte de tiempo, necesidades de liquidez y tolerancia al riesgo.

Lo más importante es comenzar de manera informada y mantener la constancia. Recuerda que, cuando se trata de invertir, el tiempo es uno de tus mayores aliados: mientras antes empieces, más oportunidades tendrá tu dinero de crecer y trabajar a tu favor.

Por Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex