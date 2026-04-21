¿Cuánto dinero ganas si inviertes 10 mil pesos en Cetes por seis meses?

Guardar dinero seis meses suena prudente, pero hacerlo crecer mientras esperas resulta todavía mejor. En México, los CETES siguen siendo una de las opciones favoritas para quienes buscan invertir con bajo riesgo y sin complicaciones. Si hoy colocas 10 mil pesos, la pregunta inmediata es cuánto podrías ganar al terminar medio año. La respuesta depende del plazo elegido y de las tasas vigentes en abril de 2026.

De acuerdo con referencias financieras y resultados recientes del mercado gubernamental, durante abril de 2026 los CETES a 28 días rondan una tasa cercana al 6.60% anual, mientras que los CETES a 91 días se ubican alrededor del 6.70% anual. Aunque la diferencia parece pequeña, sí modifica el rendimiento cuando se mantiene la inversión por seis meses.

¿Si invierto 10 mil pesoso cuanto gano en Cetes?

Si inviertes 10 mil pesos en CETES a 28 días y al vencimiento reinviertes capital más intereses durante todo el periodo de seis meses, la ganancia bruta estimada sería de entre 330 y 345 pesos. Eso significa que al final podrías tener aproximadamente entre 10 mil 330 y 10 mil 345 pesos, considerando que las tasas se mantengan en niveles similares durante las renovaciones.

La principal ventaja de este esquema es la flexibilidad. Cada 28 días puedes decidir si retiras el dinero, lo reinviertes o cambias de estrategia si las tasas suben. Para personas que prefieren liquidez y no inmovilizar el ahorro por demasiado tiempo, suele ser una opción atractiva.

Si en cambio eliges CETES a 91 días, colocarías el dinero en dos periodos consecutivos para completar cerca de seis meses. Bajo ese escenario, la ganancia bruta estimada para 10 mil pesos sería de entre 335 y 355 pesos. El monto final rondaría entre 10 mil 335 y 10 mil 355 pesos.

Aunque la mejora frente al plazo de 28 días no es muy amplia, sí refleja que los plazos más largos suelen pagar ligeramente mejor. Además, requiere menos movimientos y menos seguimiento durante el semestre.

También hay que considerar la retención provisional de ISR aplicable a inversiones financieras en 2026. Esto reduce un poco el rendimiento neto. En una inversión de 10 mil pesos durante seis meses, el descuento fiscal podría representar alrededor de 40 a 50 pesos, dependiendo de las condiciones exactas y del cálculo anual correspondiente.

Con esa retención, la utilidad neta aproximada quedaría cerca de 285 a 305 pesos en CETES a 28 días, mientras que en CETES a 91 días rondaría entre 290 y 315 pesos. No es una diferencia grande, pero muestra que incluso pequeños cambios de tasa influyen en el resultado final.

Más allá de cuál plazo pague unos pesos más, lo relevante es que el dinero no permanezca inmóvil. Si esos 10 mil pesos se dejan sin rendimiento, la inflación reduce su poder de compra con el tiempo. En cambio, al invertirlos en instrumentos gubernamentales, al menos se genera una ganancia conservadora y se protege parte del valor del ahorro.

En abril de 2026, los CETES siguen siendo una alternativa útil para quien busca estabilidad más que ganancias espectaculares. No convierten 10 mil pesos en una fortuna en seis meses, pero sí permiten que el dinero avance en lugar de quedarse quieto. Y muchas veces, esa constancia vale más que cualquier promesa de rendimiento rápido.