Hospital Angeles Health System: Revolucionan atención con Angeles Kids

Para fortalecer el bienestar físico, emocional y sicológico de los pacientes pediátricos, Hospital Angeles Health System presentó Angeles Kids.

Una innovadora iniciativa, única en el país, que ubicada en el Hospital Angeles Pedregal, brindará una experiencia médica más cercana, amigable y humana para las infancias.

Angeles Kids nace bajo una premisa clara: cuidar la salud de los niños con ciencia, cariño y corazón, apoyándose en herramientas que ayudan a disminuir la ansiedad, el miedo y el estrés que pueden generar los entornos médicos.

Durante la inauguración, Jesús Ruiz López, director general de Hospital Angeles Health System, expuso que esta iniciativa representa una evolución en la manera de cuidar y atender una enfermedad, para que cada niño sea protagonista de su recuperación y su salud.

“Angeles Kids tiene como objetivo transformar la experiencia y bienestar emocional de los pacientes pediátricos mediante estrategias que incrementen su confianza y contribuyan a su educación y al autocuidado de su salud.

“Angeles Kids tiene como objetivo transformar la experiencia y bienestar emocional de los pacientes pediátricos mediante estrategias que incrementen su confianza y contribuyan a su educación y al autocuidado de su salud.

Ruiz López enfatizó que, en este esfuerzo, el papel de los médicos especialistas y del personal de enfermería se vuelve esencial porque cada paciente pediátrico recibe una atención basada en excelencia clínica, seguridad e innovación médica con la convicción de que la pediatría requiere no sólo de precisión médica, sino también de sensibilidad humana.

“Angeles Kids es una muestra más del compromiso permanente de nuestro presidente, el licenciado Olegario Vázquez Aldir y de Hospital Angeles Health System con la innovación, con la calidad y con el hecho de poner siempre al centro de nuestras decisiones a lo más importante, que son los pacientes”, indicó.

Tras el corte del listón, que dio paso al recorrido por las diversas áreas que integran la iniciativa Angeles Kids, Jesús Ruiz López añadió que este programa de atención pediátrica es único.

“Angeles Kids es un concepto que no tiene precedentes en nuestro país. Me atrevo a decir que ni siquiera está en otros hospitales del mundo. Es un concepto dedicado a la atención de los pacientes pediátricos, pero sobre todo para hacerlos sentir como en casa, en un ambiente seguro”, explicó.

Hospital Angeles Health System: Revolucionan atención con Angeles Kids Especial

En la inauguración de las instalaciones de Angeles Kids: José Luis Ramírez Arias, director médico de HA Pedregal; Camilo Pérez Aldir, director regional de Operaciones Zona Metropolitana HA Health System; Víctor Manuel Ramírez González, director corporativo de Operaciones de Hospital Angeles Health System; Jesús Ruiz, director general Hospital Angeles Health System, José Luis Pohls Arroyuelo, director general Hospital Angeles Pedregal.

La Pandilla Angeles

Durante el evento, se presentó oficialmente el corazón emocional de Angeles Kids.

Se trata de La Pandilla Angeles, un grupo interracial de personajes creados especialmente para acompañar a los niños durante su experiencia dentro de los hospitales.

La pandilla está integrada por Angie, Sebas, Yuki, Max y Julia, quienes junto a sus inseparables amigos Kani y Yolli, ayudarán a los niños a conocer de forma divertida distintos aspectos relacionados con la salud, el bienestar, los procedimientos médicos y la vida hospitalaria.

Estarán presentes en materiales educativos, actividades, espacios pediátricos y contenidos diseñados para generar confianza y familiaridad, facilitando una experiencia más amigable y positiva.

Al respecto el director general de Hospital Angeles Health System, explicó que La Pandilla Angeles será un apoyo para que cada niño viva su estancia hospitalaria de una forma más positiva, más cercana y menos intimidante.

“Estos personajes fueron diseñados especialmente para conectar con los niños, promoviendo valores como son la confianza, la empatía, la valentía, la alegría y por supuesto la esperanza.

“Ellos van a acompañar a nuestros pacientes durante su estancia, facilitando la comprensión de los procesos médicos, reduciendo la ansiedad y fortaleciendo el vínculo del niño con su familia y con el hospital”, agregó Jesús Ruiz López.

Cabe señalar que en el lanzamiento y corte de listón de Angeles Kids participaron familias con sus hijos, quienes tuvieron la oportunidad de jugar y disfrutar de las diferentes áreas lúdicas.