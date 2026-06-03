Con el objetivo de seguir impulsando la formación académica y la excelencia médica, con motivo de su décimo tercer aniversario, el Hospital Angeles Acoxpa realiza su Congreso Multidisciplinario.

Del 3 al 5 de junio, en la Ciudad de México, médicos especialistas, líderes clínicos y profesionales de la salud, intercambiarán conocimientos y avances científicos para seguir impulsando la actualización profesional con un objetivo central: mejorar la atención integral de calidad centrada en el paciente.

Es importante señalar que para Hospital Angeles Health System, -con sus 13 años de vida-, el Hospital Angeles Acoxpa se ha consolidado como un referente en atención médica privada de alta especialidad, donde destaca su infraestructura hospitalaria, innovación tecnológica, compromiso con la calidad médica y calidez para los pacientes.

Como parte de su evolución y apuesta constante por la medicina de vanguardia, dicho hospital fortaleció recientemente su capacidad tecnológica con la integración de una nueva sala de hemodinamia de última generación, así como la incorporación de tecnología robótica quirúrgica como los sistemas Hugo Ras y Mako, plataformas que permiten realizar procedimientos quirúrgicos con mayor precisión, mejor visualización y un enfoque más personalizado para los pacientes.

Hospital Angeles Acoxpa impulsa la excelencia médica Karina Tejada

Hospital Angeles Acoxpa impulsa formación médica

Durante la inauguración del Congreso Multidisciplinario, José Juan Ortega Cerda, director de Enseñanza e Investigación de Hospital Angeles Health System, señaló que con casi mil 500 alumnos en internados, residencias y diversas especialidades, este grupo hospitalario concentra alrededor del 20 % de la educación médica privada del país.

Por lo cual, añadió que todos los hospitales tienen el apoyo corporativo para seguir impulsando la formación de nuevos doctores.

“Si queremos seguir a la vanguardia médica del país, necesitamos educación médica, necesitamos investigación, necesitamos prepararnos y preparar a las generaciones que vienen detrás.

“No podemos quedarnos estáticos. Tenemos que seguir desarrollándonos. Esta es la indicación clara de nuestro Presidente Olegario Vázquez Aldir”, enfatizó.

En su intervención, Ortega Cerda también hizo un reconocimiento a la atención médica que realiza el Hospital Angeles Acoxpa al haber puesto en marcha la estrategia Código Infarto.

“El Hospital Angeles Acoxpa ya es un referente en esta zona de la Ciudad, en la atención que brinda al infarto agudo al miocardio”, indicó.

Por su parte, al inaugurar el Congreso, Javier Santoveña Raña, director de Desarrollo y Vinculación Médica de Hospital Angeles Health System expuso que los planes del grupo son seguir creciendo en infraestructura, atención médica y enseñanza.

Y agregó que con un gran futuro “el Hospital Angeles Acoxpa es uno de los hospitales que son referentes. En solo 13 años es uno de los referentes del grupo en términos de tecnología, en términos de calidad médica y también en términos de educación”, señaló.

Al hacer uso de la palabra, Ernesto Jiménez Sánchez, director general de Hospital Angeles Acoxpa, informó que se están construyendo estrategias muy definidas para ser un ejemplo a seguir en la medicina privada del país con la colaboración estrecha de profesionales de la salud.

“Hemos ido fortaleciendo a nuestro grupo médico. Tenemos 500 médicos en la torre de consultorios, donde todos los días participan atendiendo 32 distintas especialidades, como cardiología, neurología, ortopedía, cirugías y trasplantes”, detalló.

Posteriormente en entrevista, Ernesto Jiménez Sánchez agregó que con el apoyo de tecnología médica de punta y especialistas de primer nivel, las cirugías robóticas y el área de trasplantes se han fortalecido.

“El crecimiento del hospital ha sido muy grande y acelerado los últimos 13 años, esto nos permite ponernos a la vanguardia y nos obliga a mejorar nuestros propios procesos. Somos referente en muchas especialidades como cardiología y neurología, pero también en trasplantes.

“Estamos haciendo procedimientos muy complejos. Hospital Angeles Acoxpa se volvió un referente en trasplantes de células hematopoyéticas”, explicó.

Hospital Angeles Acoxpa impulsa la excelencia médica Karina Tejada

Congreso multidisciplinario

El Congreso Multidisciplinario contará con 7 conferencias magistrales, 15 simposios especializados y dos talleres, informó

Juan Miguel Abdo Francis , presidente de la Sociedad Médica del Hospital Angeles Acoxpa.

Los especialistas abordarán temas que están redefiniendo la medicina como : cirugía robótica, calidad y seguridad del paciente, control de infecciones, inteligencia artificial aplicada a la salud e investigación y bioética.

Al respecto, Abdo Francis señaló que en el hospital el compromiso médico y de servicio está presente en cada atención médica que se brinda.

“Hoy el Hospital Angeles Acoxpa es el crisol en el que se unen los pensamientos y la voluntad de servicio de lo más selecto de la medicina mexicana”, dijo.

Sumado a lo anterior, una atención humanizada centrada en el paciente con estándares internacionales, es un pilar de la atención médica que se abordará durante el Congreso, señaló en entrevista.