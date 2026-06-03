Cumbre Chirey Imagen Sostenibilidad 2026: Proyectos de innovación que transforman al mundo

En las instalaciones de Ciudad Imagen, hoy miércoles se lleva a cabo la Cumbre Chirey Imagen Sostenibilidad 2026, un encuentro que reunirá a líderes empresariales y aliados estratégicos para hablar sobre cómo los nuevos proyectos de innovación y sostenibilidad no sólo mueven al mundo, lo transforman.

En sus ponencias, los representantes de marcas como MKT Chirey, Mars, Aeroméxico, Multiva, Ecocert y Tierra Huichol reflejarán cómo en la actualidad el liderazgo sostenible está marcando el rumbo del mañana.

Los ponentes que se presentarán en la Cumbre Chirey Imagen Sostenibilidad 2026

Daniela Elizaga, directora de MKT Chirey, y Ricardo Humphrey, vicepresidente comercial de Chirey Motor México, destacarán la nueva movilidad en la que la innovación energética se convierte en una solución mucho más real, accesible y funcional para el consumidor mexicano.

Chirey Motor México y sus marcas son actores relevantes dentro de la evolución de movilidad en nuestro país con autos súper híbridos que representan una solución para esta transición del combustible tradicional a las nuevas energías.

Víctor Marroquín, presidente de Mars Snacking Latinoamérica, una empresa de gran impacto global que tiene clara su responsabilidad de asegurar que las decisiones financieras no compitan con el planeta ni las futuras generaciones.

Con su Plan Sustentable en una Generación, se han implementado estrategias para reducir la huella ambiental en las regiones en las que opera mediante los ejes de acción climática, balance hídrico, circularidad de empaques y uso regenerativo de la tierra.

Por Aeroméxico estará Karen Farías, directora de Sostenibilidad, para mostrar los avances tangibles que tiene esta empresa en descarbonización, innovación operativa y el lanzamiento del primer programa corporativo SAF en América Latina.

Se referirá al reciente Informe de Sostenibilidad 2025 de la compañía que incluye liderazgo operativo, experiencia del cliente, gobernanza ASG y el impulso al Combustible de Aviación Sostenible (SAF).

La sostenibilidad como un eje transversal de estrategia de negocio

Alejandro de la Vega Solórzano, director ejecutivo de Financiamiento Estructurado Banca Corporativa y de Inversión de Multiva, hablará sobre la sostenibilidad como un eje transversal de estrategia de negocio y compromiso con México del grupo financiero.

En el segundo Informe de Sostenibilidad reportó, con base en principios de transparencia y rendición de cuentas, los avances, acciones y retos para generar un impacto positivo en lo social, ambiental y económico.

También participa Esteban Niaves Nava, Head de Desarrollo de Negocios Sostenibles–Ecocert México, quien pondrá énfasis en el compromiso de la empresa, como desde hace 30 años, por la transformación profunda hacia sistemas de producción y de consumo más responsables y, más respetuosos con los ecosistemas.

Finalmente, Abel Casian, gerente de Marketing & Proyectos Empresariales de Tierra Huichol, es un reconocido artista que expondrá el proyecto cultural de la marca con más de 20 años de experiencia, dedicada a la preservación, difusión y comercialización del arte hecho a mano wixárika (huichol). Nació para ser un puente entre la cosmogonía ancestral de la Sierra Madre Occidental y el mundo contemporáneo.

*mcam