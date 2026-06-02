México quiere extender T-MEC por 16 años; notifica a EU y Canadá en carta

México propuso a Estados Unidos y Canadá que el tratado comercial entre ambos países, conocido como T-MEC, pueda extenderse por 16 años más, en medio de las conversaciones entre las tres naciones para su revisión, así lo confirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“México está en la intención, en la postura, de que hay que extender el tratado. Recuerda que el tratado va a estar vigente todavía muchos años, pero quisiéramos que se extendiera a 16 años”, dijo el secretario de Economía durante el encuentro empresarial México-España.

La propuesta formal del gobierno mexicano fue comunicada a Estados Unidos y Canadá a través de una carta fechada el lunes. En ella, Marcelo Ebrard delineó los objetivos de la administración federal para garantizar la estabilidad económica de la región a largo plazo.

El documento fue enviado al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, así como al ministro de Canadá, Dominic LeBlanc y en él Ebrard les expone que hay que buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo y en consenso, a la tres naciones.

Canadá va por T-MEC por 16 años

La propuesta de México de extender el T-MEC 16 años se da en concordancia con Canadá que también hizo oficial su postura de ampliar la vigencia del tratado comercial por ese lapso de tiempo, además de solicitar que haya conversaciones paralelas sobre aranceles sectoriales previo a la reunión entre los negociadores de Ottawa y Washington.

"El proceso de revisión conjunta nos brinda la oportunidad de revisar el acuerdo para evaluar si hay formas de reforzarlo y considerar dónde pueden ser mejoras necesarias para adaptarnos a las condiciones económicas cambiantes", decía la carta que Canadá envió este martes a sus pares de Estados Unidos y México.

Ottawa mandó la carta un día después de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reiterara el apoyo de su país a la prórroga del acuerdo comercial trilateral, subrayando la importancia de dar "certidumbre a los inversionistas" en el mercado regional.

¿Qué sigue en la revisión del tratado comercial?

La semana pasada, México y Estados Unidos concluyeron su primera ronda de conversaciones bilaterales sobre la revisión del T-MEC. De acuerdo con la Oficina del Representante de Comercio estadounidense, los temas prioritarios incluyeron:

Las normas de origen de los automóviles.

El comercio de acero y aluminio.

La seguridad económica.

Si México, Estados Unidos y Canadá no logran un acuerdo para prorrogar el tratado en esta revisión, el T-MEC no desaparecería inmediatamente, sino que pasaría a un esquema de revisión anual obligatoria hasta el año 2036, lo que podría generar incertidumbre en los mercados a largo plazo.

Con información de Reuters