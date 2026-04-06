El gran salto de Kapital: crecimiento y solidez en 2025.

El ecosistema fintech mexicano suma una señal contundente de madurez. Kapital, institución enfocada en optimizar las finanzas empresariales, recibió mejoras en sus calificaciones crediticias por parte de Moody’s Local México y HR Ratings, un reconocimiento que refuerza la confianza del mercado en su modelo de negocio y en su capacidad para sostener un crecimiento acelerado sin comprometer la estabilidad financiera.

La actualización eleva la calificación de depósitos a largo plazo a A.mx con perspectiva positiva, mientras que HR Ratings asignó la nota HR A+. Más allá de los símbolos, el mensaje es claro: las agencias ven a Kapital como una institución capaz de escalar con disciplina, diversificación y prudencia en la gestión de riesgos.

Este doble reconocimiento ocurre en un momento clave para el sistema financiero mexicano, donde la competencia por el financiamiento empresarial exige instituciones con balances robustos y modelos operativos eficientes. En ese contexto, el desempeño de Kapital refleja una evolución que va más allá del crecimiento acelerado: muestra consolidación.

Crecimiento acelerado respaldado por capital, liquidez y rentabilidad

Uno de los factores que explica la mejora de calificaciones es la expansión sostenida del balance. La cartera total alcanzó 23,730 millones de pesos al cierre de 2025, acompañada de una captación tradicional superior a 55,735 millones de pesos. Este crecimiento no solo refleja mayor demanda, sino también una base de fondeo estable que respalda la operación.

La fortaleza de capital ha sido determinante. El índice de capitalización se ubicó en 13.8%, por encima del mínimo regulatorio de 10.5%, otorgando un colchón relevante frente a escenarios de volatilidad. A esto se suma un Coeficiente de Cobertura de Liquidez de 299.4%, casi tres veces el requerimiento regulatorio, indicador que posiciona a la institución con amplia capacidad para enfrentar choques de mercado.

La calidad de los activos también respalda la narrativa positiva. El índice de morosidad se mantuvo en 2.5%, incluso en un entorno de crecimiento acelerado, mientras que la rentabilidad alcanzó un ROA promedio de 2.5% en 2025, nivel competitivo que fortalece su capacidad de reinversión y expansión.

El reconocimiento no solo abarca al banco. La calificación también considera a Kapital Casa de Bolsa, lo que evidencia la consolidación de un grupo financiero integrado capaz de diversificar ingresos y mejorar su perfil de riesgo.

Este avance se suma a su estatus como unicornio mexicano tras la ronda Serie C liderada por Tribe Capital y co-liderada por Pelion Ventures, con participación de Y Combinator, que llevó su valuación a 1,300 millones de dólares.

La perspectiva positiva otorgada por Moody’s abre la puerta a futuras mejoras si se mantienen los niveles de rentabilidad y capitalización. Para el mercado, esto representa una validación clara del modelo de Kapital y de su capacidad para consolidarse como un actor relevante en el financiamiento empresarial en México.