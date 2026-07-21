Inclusión financiera y crédito responsable: el modelo de Banco Azteca recibe reconocimiento internacional

En América Latina, millones de personas aún enfrentan dificultades para acceder a servicios financieros formales, una condición que limita sus posibilidades de inversión, emprendimiento y crecimiento patrimonial. En este escenario, las instituciones que amplían el acceso al crédito se han convertido en actores relevantes para el desarrollo económico de la región.

Bajo esta premisa, Banco Azteca fue distinguido en los Euromoney Awards 2026 con los reconocimientos de "Mejor en Préstamo al Consumo en América Latina" y "Mejor en Préstamo al Consumo en México", premios que colocan a la institución entre las entidades financieras con mejores resultados en el segmento de crédito al consumo.

El reconocimiento adquiere relevancia porque los Euromoney Awards son considerados uno de los principales referentes de la industria bancaria mundial. Las instituciones participantes son evaluadas mediante un proceso basado en evidencia, indicadores de desempeño, innovación y resultados obtenidos durante el último año, lo que convierte a estos galardones en un referente de competitividad dentro del sector financiero.

Más allá del reconocimiento, el caso de Banco Azteca pone de relieve el papel que desempeña el crédito como instrumento de inclusión económica. Diversos estudios del Banco Mundial y organismos multilaterales coinciden en que facilitar el acceso al financiamiento impulsa la creación de pequeños negocios, fortalece el consumo, fomenta la formalización económica y genera mejores oportunidades para las familias.

La estrategia de la institución se ha caracterizado por atender segmentos de la población que tradicionalmente han encontrado mayores obstáculos para obtener financiamiento en la banca convencional. Mediante procesos apoyados en tecnología y modelos de evaluación de riesgo, Banco Azteca ha logrado ampliar el acceso a créditos de consumo manteniendo estándares de eficiencia y sostenibilidad.

Este enfoque demuestra que la inclusión financiera puede desarrollarse bajo criterios de rentabilidad y responsabilidad, rompiendo la idea de que atender mercados desatendidos implica sacrificar solidez operativa. Por el contrario, la experiencia de Banco Azteca evidencia que es posible construir un modelo financiero competitivo que, al mismo tiempo, contribuya al bienestar económico de millones de personas.

La obtención de ambos premios en los Euromoney Awards 2026 representa una validación internacional de esa estrategia y refuerza el papel que desempeña la institución dentro del ecosistema financiero de México y América Latina, donde el acceso al crédito continúa siendo uno de los principales motores para impulsar el crecimiento económico y la movilidad social.