Hasta 5 mil pesos invertirán las familias en el Día del Niño, festejo que abarca desde el convivio en la escuela, hasta la compra de algún juguete en tendencia o una salida especial.

Según datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), un hogar con dos menores puede gastar de 2 mil hasta 5 mil pesos para la celebración del 30 de abril.

Tan sólo en la escuela, para el convivio, se solicita una cooperación que oscila entre los 100 y 200 pesos por menor, monto que cubre alimentos, pastel, bebidas, piñata, dependiendo de la institución. A ello se suma que con frecuencia se solicitan disfraces, generando un gasto adicional de entre 300 y 500 pesos por niño.

“Mi hija va en la guardería, nos han pedido peinado loco, calcetas locas, y un regalo didáctico, en eso he gastado 500 pesos, son mis primeras experiencias en esto”, dijo Viridiana Hernández, madre de familia.

Por su parte, Luz Padilla, también madre de familia, mencionó que en el caso de la escuela primaria de su hija pidieron cooperación para el lunch, que fue de 110 pesos.

Sin embargo, suele hacerle algún obsequio con motivo del 30 de abril, por lo que en el regalo sorpresa invirtió alrededor de mil pesos.

A romper el cochinito: Festejar el Día del Niño cuesta hasta 5 mil pesos Cuartoscuro

Las opciones de esparcimiento también representan un desembolso relevante, según la Anpec, una salida familiar al cine puede alcanzar los mil 600 pesos, mientras que la visita a museos interactivos o parques de diversiones promedian un gasto de 2 mil pesos.

La visita a una plaza comercial, incluyendo consumo de alimentos y entretenimiento en salas de videojuegos, puede superar los 2 mil pesos.

En actividades recreativas de mayor costo, como los parques acuáticos, el gasto puede elevarse hasta los 4 mil 250 pesos, considerando entradas, alimentos y transporte.

“Este panorama refleja cómo una fecha con un propósito noble se ha transformado en una carga económica relevante para muchas familias, especialmente en un contexto donde el poder adquisitivo sigue estando por debajo de los precios del mercado”, expuso Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Ojo con la piratería

La temporada del Día del Niño suele ser un pico de ventas para las jugueterías, sin embargo, Rivera alertó sobre el aumento de la piratería en artículos que resultan novedosos para los niños.

“El contrabando y la piratería representan un problema creciente en el mercado nacional y de lo infantil. Muchas familias, ante el apretado poder adquisitivo, se ven obligadas a adquirir juguetes de menor precio, de contrabando, piratas, de dudosa calidad e inseguros, lo que puede implicar riesgos de salud para los menores, además estos juguetes duran menos, acreditando el hecho de que lo barato siempre saldrá caro”.

Resaltó que un juguete pirata llega a costar 40% menos de lo que cuesta su versión legal en las tiendas, mientras que su margen de ganancia es alto.