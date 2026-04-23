Aztlán se llena de magia este Día del Niño: todo lo que habrá para festejar

El Parque Aztlán se perfila como uno de los lugares más divertidos para celebrar el Día del Niño en la CDMX. Con una gran variedad de actividades para chicos y grandes, este espacio tendrá dinámicas especiales, premios y experiencias únicas que prometen un día inolvidable.

Si estás pensando en lanzarte, aquí te contamos todo lo que podrás disfrutar para armar un plan lleno de diversión.

Día del Niño en Parque Aztlán

Para esta celebración, el parque preparó experiencias para todos los gustos, desde recorridos interactivos hasta dinámicas con recompensas para quienes participen.

Rally “Exploradores de Aztlán” (30 de abril).

En esta experiencia, niñas y niños podrán recorrer el parque mientras completan misiones y retos. Cada actividad pondrá a prueba su creatividad y habilidades, y quienes logren superarlas podrán llevarse premios.

Las dinámicas se anunciarán a través de redes sociales como Instagram y Facebook del parque. El rally se llevará a cabo en un horario de 12:00 a 17:00 horas.

Desfile de Dr. Simi en Aztlán: dulces, música y sorpresas

Uno de los eventos más llamativos será el desfile de Dr. Simi, que se realizará el 30 de abril, así como el 1 y 2 de mayo.

Este recorrido estará lleno de música, color y mucha energía, donde además se repartirán dulces a los asistentes. Como parte del cierre, habrá partida de pastel y la oportunidad de ver y adquirir merch oficial del popular personaje.

El desfile se realizará en dos horarios: 16:00 y 18:00 horas.

“Vuela México por el Mundo”

Otra de las actividades imperdibles es “Vuela México por el Mundo”, una atracción inmersiva ideal para los más pequeños.

Se trata de un simulador de vuelo que los llevará a recorrer algunos de los paisajes más emblemáticos del planeta, convirtiéndose en una experiencia divertida y diferente para celebrar su día.

¿Dónde está ubicado el Parque Aztlán?

El Parque Aztlán se encuentra en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, sobre Avenida de los Compositores s/n, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Si planeas llegar en transporte público, la estación más cercana es Metro Constituyentes, de la Línea 7 (naranja).

Día del Niño en Parque Aztlán 2026: actividades y horarios Foto: Aztlán Feria de Chapultepec

¿Qué puedo hacer en el Bosque de Chapultepec?

Aprovechando la visita, también puedes explorar otros espacios cercanos dentro del Bosque de Chapultepec, ideales para disfrutar en familia:

Papalote Museo del Niño. Museo Nacional de Antropología. Cárcamo de Dolores. Museo Tamayo.

Si buscas un plan lleno de juegos mecánicos, actividades interactivas y momentos inolvidables, el Parque Aztlán es una excelente opción para celebrar el Día del Niño.

Día del Niño en Parque Aztlán 2026: actividades y horarios Foto: Aztlán Feria de Chapultepec

Aquí, tanto los pequeños como los adultos podrán disfrutar de un ambiente lleno de alegría, sorpresas y mucha diversión.