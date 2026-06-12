Divisas latinoamericanas frente al dólar: análisis de tendencias y factores clave según JustMarkets

Principales pares de divisas de América Latina frente al dólar

USD/MXN y USD/BRL destacan por ser dos de los pares más líquidos de la región, respaldados por mercados financieros desarrollados y bancos centrales con amplia visibilidad internacional; ambos se negocian como CFD con spreads ajustados en JustMarkets .

USD/CLP y USD/COP son sensibles a decisiones de política monetaria, inflación y variaciones en los precios del cobre y el petróleo. Además, pueden experimentar movimientos más pronunciados cuando disminuye la liquidez global.

USD/PEN presenta una evolución relativamente estable frente a otros mercados regionales. Perú mantiene más de 100.000 millones de dólares en reservas internacionales, lo que contribuye a moderar las fluctuaciones del tipo de cambio.

USD/ARS continúa siendo un mercado singular debido a la coexistencia de distintos tipos de cambio y a las restricciones sobre los movimientos de capital.

Qué mueve a estas monedas

Existen cuatro factores que influyen de forma recurrente en la evolución de las divisas latinoamericanas:

• Los ciclos del dólar estadounidense y la política monetaria de la Reserva Federal.

• Los precios de las materias primas. El cobre influye especialmente sobre el peso chileno, mientras que el petróleo mantiene una estrecha relación con el peso colombiano.

• La credibilidad de las políticas económicas internas y las expectativas sobre estabilidad fiscal y monetaria.

• Las reservas internacionales de los bancos centrales, utilizadas para amortiguar episodios de volatilidad.

Además de estos factores, los flujos internacionales de capital y la percepción global del riesgo siguen desempeñando un papel relevante en el comportamiento de las monedas latinoamericanas.

El panorama de los tipos de interés continúa siendo heterogéneo. A mayo de 2026, la tasa Selic de Brasil se situaba en el 14,75 %, la de Colombia en el 11,25 % y la de México en el 6,75 %. Estas diferencias reflejan las distintas estrategias adoptadas por los bancos centrales para controlar la inflación y preservar la estabilidad financiera.

Volatilidad y liquidez en los mercados latinoamericanos

La volatilidad continúa siendo una característica relevante de las divisas latinoamericanas. Aunque algunos mercados cuentan con elevados niveles de liquidez, los movimientos pueden intensificarse durante periodos de incertidumbre económica o acontecimientos geopolíticos internacionales.

Asimismo, la profundidad del mercado varía significativamente entre países. Mientras USD/MXN y USD/BRL cuentan con una participación internacional considerable, otros mercados presentan menor actividad y una mayor sensibilidad a factores locales.

También existen diferencias entre mercados entregables y aquellos que operan mediante contratos NDF (Non Deliverable Forward), una característica que puede influir en la liquidez y el funcionamiento del mercado.

Dónde encaja JustMarkets

JustMarkets ofrece acceso a una amplia gama de pares de divisas, incluidos varios mercados latinoamericanos. La evolución de estas monedas continúa despertando interés debido a la combinación de factores macroeconómicos, políticas monetarias y exposición a materias primas que caracterizan a la región.

Según JustMarkets, seguir de cerca la evolución económica, las decisiones de los bancos centrales y los acontecimientos internacionales resulta fundamental para comprender los movimientos observados en los mercados de divisas latinoamericanos.