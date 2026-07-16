Banco Azteca gana por tercer año el premio CFI 2026 por inclusión financiera

Banco Azteca consolidó su liderazgo en el panorama financiero regional al adjudicarse, por tercer año consecutivo, el distintivo Champion of Financial Literacy and Inclusion – Mexico 2026, otorgado por la prestigiada firma de evaluación global Capital Finance International (CFI).

La distinción resalta la estrategia corporativa del banco, enfocada en combatir la desigualdad en el acceso a servicios financieros básicos en México, un reto histórico en el ecosistema financiero de América Latina. Según datos avalados por el organismo de análisis, Banco Azteca atiende actualmente a una base de clientes de más de 20 millones en el país.

Este hito corporativo se produce en medio de una reconfiguración agresiva del sector financiero en América Latina, donde la rápida expansión de las fintechs ha presionado a la banca tradicional. Sin embargo, el análisis de CFI deja claro que el liderazgo se mantiene en los modelos híbridos que logran combinar la agilidad digital con un despliegue territorial masivo, lo que constituye una barrera de entrada que las plataformas puramente digitales aún no logran superar en las regiones más vulnerables.

El reconocimiento consolida la tesis de que la sostenibilidad financiera global a largo plazo está vinculada a la rentabilidad social. Al integrar a millones de usuarios al sistema formal mediante esquemas educativos personalizados, la firma mexicana no solo amplía su cuota de mercado, sino que también establece un estándar operativo para otros gigantes financieros de la región que buscan capturar el valor de la base de la pirámide socioeconómica.

El reporte destaca dos fortalezas principales que fundamentan el reconocimiento:

• Uso de Inteligencia Artificial: Implementada para adaptar y personalizar la oferta educativa y los servicios bancarios, asegurando que los usuarios adopten herramientas digitales de forma segura.

• Verdadera presencia territorial: La red de sucursales abarca más de 800 municipios. Destaca el hecho de que en 177 de estas localidades, Banco Azteca es la única entidad bancaria operativa, cubriendo zonas rurales y vulnerables abandonadas por el sector tradicional.

Al premiar la solidez y la responsabilidad social de la institución, CFI ubica a Banco Azteca como un caso de estudio regional en la democratización de la banca, lo que demuestra su viabilidad en un mercado caracterizado por severas brechas de acceso.