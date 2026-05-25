Seis de cada 10 mexicanos buscan un segundo ingreso, de acuerdo con Manpower

El mercado laboral enfrenta una transformación estructural impulsada por la insuficiencia económica y el desencanto de las nuevas generaciones.

Actualmente, 64% de los empleados en el país declara que debe complementar sus ingresos principales a través de trabajos de medio tiempo, inversiones o proyectos paralelos, una realidad que se agudiza drásticamente entre los trabajadores más jóvenes, de acuerdo con el Barómetro de Talento de ManpowerGroup.

Este fenómeno es liderado por la Generación Z (centennials), ya que 68% de los encuestados recurre al esquema del doble ingreso.

De acuerdo con el informe, la tendencia no sólo refleja una necesidad financiera, sino también una desconexión con los modelos de contratación tradicionales que imperan en el sector productivo nacional.

Insatisfacción

El informe destaca que los centennials se han consolidado como la generación más insatisfecha en el mercado laboral actual.

Menos de la mitad de estos trabajadores reporta estar conforme con su empleo: apenas el 46% de las mujeres y el 34% de los hombres pertenecientes a este segmento demográfico expresaron satisfacción con su ocupación vigente.

Gabriela Medina, directora de Fundación ManpowerGroup y Responsabilidad Social, advierte que estos indicadores no deben leerse de forma superficial por las áreas de recursos humanos, sino como una alerta generalizada.

“Las nuevas generaciones están enviando un mensaje claro: buscan un trabajo que les permita vivir, no solo sobrevivir. La satisfacción laboral se ha convertido en un indicador social que exige a las empresas, gobiernos y comunidades repensar cómo estamos construyendo oportunidades y bienestar para el futuro”.

Para la directiva, la combinación entre la baja satisfacción y la urgencia de diversificar las fuentes de dinero evidencia un quiebre en la promesa del empleo formal de mejorar la calidad de vida.

Subraya que este panorama es un síntoma estructural debido a que "las personas trabajadoras, especialmente las más jóvenes, ya no confían plenamente en que un solo empleo puede garantizar estabilidad, desarrollo y una vida digna”.

Talento propio

A pesar del entorno adverso y de su inconformidad con las dinámicas corporativas tradicionales, los jóvenes muestran un alto nivel de seguridad en sus capacidades individuales.

El Barómetro de Talento señala que más del 80% de los trabajadores centennials se sienten seguros respecto a sus habilidades y experiencia para impulsar su desarrollo profesional.

Asimismo, la flexibilidad, la transparencia, el crecimiento real, la seguridad financiera y el equilibrio entre el trabajo y el bienestar personal son los ejes que hoy determinan sus decisiones.

Esta confianza se traduce en dinamismo: 65% de ellos confía en encontrar un nuevo trabajo en un plazo de seis meses si se lo propone.

Frente a esta movilidad, Medina considera que el contexto actual representa una oportunidad clave para el sector empresarial.