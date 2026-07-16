¡Peso cae ante tensiones en Medio Oriente! Precio del dólar hoy 16 de julio de 2026

El peso mexicano inició la jornada de este jueves con una tendencia a la baja, afectado por un incremento en la aversión global al riesgo. Los inversionistas han comenzado a retirar sus capitales de los mercados emergentes debido a una combinación de factores geopolíticos de alta tensión y datos macroeconómicos sólidos en los Estados Unidos que fortalecen a la divisa estadounidense.

La moneda local cotiza en 17.43 unidades por dólar, lo que representa una pérdida del 0.32% en comparación con el cierre previo.

El Estrecho de Ormuz en la mira

El nerviosismo en los mercados financieros internacionales se disparó tras las recientes declaraciones provenientes de Teherán. El gobierno de Irán calificó al Estrecho de Ormuz como una "línea roja" inviolable, advirtiendo severas represalias contra la infraestructura del Golfo Pérsico en caso de que el presidente estadunidense, Donald Trump, decida atacar instalaciones iraníes.

Este repunte en el conflicto de Oriente Medio ha provocado que los fondos de inversión busquen refugio en activos tradicionalmente más seguros, afectando directamente el rendimiento de monedas de economías en desarrollo como el peso mexicano.

Sólidos datos en EU dan un "empujón" al dólar

Además del panorama geopolítico, la economía estadounidense sigue mostrando señales de resiliencia, lo que da argumentos a la Reserva Federal para mantener una postura firme y apuntalar el valor del dólar frente a una cesta de divisas internacionales.

Los factores clave del día en Estados Unidos incluyen:

Ventas minoristas: Registraron un ligero aumento durante el mes de junio, demostrando que el consumo interno se mantiene activo.

Subsidios por desempleo: Las solicitudes semanales de apoyo por desempleo descendieron, reflejando un mercado laboral robusto.

Índice de la Fed de Filadelfia: Se disparó notablemente en julio, superando las expectativas del mercado y reforzando el avance del billete verde.

El comportamiento del precio del dólar frente al peso mexicano se mantendrá altamente volátil en las próximas horas. La atención de los operadores seguirá dividida entre el flujo de noticias de los conflictos en Oriente Medio y cualquier declaración adicional de política monetaria en Washington. Por ahora, la cautela impera en Wall Street y en la Bolsa Mexicana de Valores.

Dólar hoy a peso mexicano del 16 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 16 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.59 pesos a la compra y 17.72 pesos a la venta.

- 16.59 pesos a la compra y 17.72 pesos a la venta. Banamex - 16.88 pesos a la compra y 17.88 pesos a la venta.

- 16.88 pesos a la compra y 17.88 pesos a la venta. Banorte - 16.25 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta.

- 16.25 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta. Scotiabank - 16.00 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 16 de julio de 2026 • 11:10 hrs BBVA México Compra $16.59 Venta $17.72 Banamex Compra $16.88 Venta $17.88 Banorte Compra $16.25 Venta $17.75 Banco Afirme Compra $16.40 Venta $18.00 Scotiabank Compra $16.00 Venta $19.00

*Tipo de cambio a las 11:10 horas

Con información de Reuters