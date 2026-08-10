Fallece Miguel Mancera Aguayo, primer gobernador autónomo de Banxico

Falleció Miguel Mancera Aguayo a los 93 años, hoy 10 de agosto, el primer gobernador del Banco de México (Banxico) en autonomía constitucional, quien diseñó políticas monetarias cruciales frente a severas crisis económicas.

Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, fue la encargada de confirmar el fallecimiento de Mancera Aguayo.

¿Quién fue Miguel Mancera Aguayo?

Mancera Aguayo nació en la Ciudad de México el 18 de diciembre de 1932. Estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una maestría, también en Economía, en Yale. Inició su carrera en Banxico en 1957, donde forjó toda su carrera profesional.

Estuvo en cargos como la dirección del Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX), y la Gerencia de Asuntos Internacionales.

Fue designado gobernador de Banxico en 1982, por el entrante presidente Miguel de la Madrid.

El inicio de su administración fue en medio de un escenario económico marcado por la crisis de la deuda externa, la devaluación y niveles inflacionarios sin precedentes.

Implementó medidas drásticas, destacando en 1992 la transición hacia el "Nuevo Peso", una estrategia que eliminó tres ceros a la moneda para simplificar la economía tras una década de inflación asfixiante.

Su mayor legado se materializó en 1994. En abril de ese año, se implementó la reforma que le otorgó autonomía constitucional al Banco de México.

Con este cambio, la institución se blindó contra presiones políticas, adoptando como misión prioritaria la protección del poder adquisitivo de la moneda.

Mancera Aguayo hizo historia al asumir el cargo como el primer gobernador de la junta de gobierno bajo este nuevo régimen, mandato que concluyó en diciembre de 1997.

Su liderazgo al frente de un Banxico independiente, enfrentó de inmediato un desafío mayúsculo: la crisis financiera y devaluatoria de 1994-1995.

Su gestión tuvo que sortear una masiva fuga de capitales y administrar los incipientes esquemas de rescate bancario, incluyendo la creación del Fobaproa.

Mancera Aguayo pertenecía a la "vieja escuela" de banqueros centrales. Evitaba el protagonismo mediático y rara vez ofrecía declaraciones a la prensa, consciente del impacto que cada palabra suya podía generar en los mercados.

Guillermo Ortiz Martínez lo sucedió en el cargo.

Su carrera fue reconocida internacionalmente con distinciones como la Orden de Río Branco en Brasil y el Premio de Economía Rey Juan Carlos. Hoy, el país se despide no solo de un economista brillante, sino del hombre que sentó las bases para el Banco de México moderno.