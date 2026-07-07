Propone MC eliminar el registro obligatorio de celulares

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, Alejandra Barrales, propondrá que se derogue la obligación de registrar las líneas de telefonía móvil.

Una encuesta recientemente publicada arrojó que el 49.7 por ciento de los encuestados rechaza entregar su CURP y datos personales como requisito para conservar su línea de celular.

En la iniciativa que se presentará este miércoles en el marco de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se establece derogar los artículos 103, 164, fracción III, y el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Con ello, se eliminaría la obligación de registrar las líneas de celulares como condición para su activación o permanencia.

Se propone que toda la información recabada durante la implementación de este esquema sea eliminada de manera definitiva, garantizando que los datos personales no puedan ser reutilizados, transferidos ni aprovechados por particulares o autoridades para cualquier otro propósito presente o futuro.

La vicecoordinadora de la bancada naranja advirtió que el acceso a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones es un derecho reconocido constitucionalmente, por lo que el registro obligatorio de celulares atenta contra derechos fundamentales de los mexicanos.

Abundó que la medida vulnera el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

Reiteró que para Movimiento Ciudadano la seguridad pública y el combate a la extorsión deben partir del fortalecimiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia, la investigación profesional e inteligencia, pero jamás con medidas que pongan en riesgo derechos ciudadanos fundamentales.

Indicó que suspender millones de líneas telefónicas por no cumplir con un registro obligatorio tendría un impacto social profundamente regresivo.

Por ello, Alejandra Barrales señaló que en el partido están convencidos de que hay que escuchar a los mexicanos para así impulsar las medidas legislativas que respondan de verdad a las necesidades y demandas ciudadanas.